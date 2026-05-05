        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı çakal tedavi altına alındı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından yaralı bulunan çakal tedavi altına alındı.

        İlçeden görev yaptıkları Karadeniz Ereğli ilçesi Kurtlar köyündeki ilkokula giden öğretmenler Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, yolda yaralı çakal olduğunu fark etti.

        Araçlarından inen öğretmenler, sürünerek fındık tarlasına kaçan çakalı yakaladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı teslim aldı.

        Tedavi altına alınan çakal, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

