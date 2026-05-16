        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta olta balıkçıları bol miktarda istavrit avladı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde istavrit bolluğu, olta balıkçılarını sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Alaplı Balıkçı Barınağı çevresini dolduran olta balıkçıları, bol miktarda istavrit tuttu.

        Bazı balıkçılar paçalarını sıvayarak denizin içinden avlanmayı, bazıları ise teknelerden olta atmayı tercih etti.


        Olta balıkçısı Muhammet Atay, AA muhabirine, bu yıl istavritin bol olduğunu söyledi.

        İlk kez bu kadar bereketli av sezonu yaşadıklarını belirten Atay, "Büyük ihtimalle yunusların balıkları barınak içine sıkıştırması nedeniyle bu kadar çok istavrit var. Bir saatte 5 kilogram balık tuttum, halen de tutuyorum." ifadelerini kullandı.

        Özdemir Aslan da sabah ve öğleden sonra olmak üzere balık tutmaya geldiğini kaydetti.

        Yarım kova balık tuttuğunu belirten Aslan, "Kıyıdan olta attığımızda istavrit tutabiliyoruz ama barınak içinden tutanlar daha çeşitli balıklardan da tutabiliyor. Vatandaş bu kadar çok balık olunca hem stres atıyor hem de yiyeceğini denizden çıkarıyor. Kimileri de aileleriyle dinlenmek için gelip bir yandan da balık tutuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
