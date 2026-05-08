Zonguldak'ta polisin görev yaptığı okulda öğrencilerle ip atladığı görüntüler ilgi gördü

Zonguldak'ta görev yapan polis memurunun teneffüste öğrencilerle ip atladığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.



Zonguldak İlkokulu'nda görevli bir çocuk babası 17 yıllık polis memuru 43 yaşındaki Emre Tozoğlu, teneffüste çocukların ip atlama isteğini geri çevirmedi.



Tozoğlu'nun öğrencilerle ip atlaması, okul müdür yardımcısı Nilüfer Uçar Mucuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Daha sonra okulun sosyal medya hesabından "Bir ilkokulda güvenliği sağlamak için görevlendirilmişsen, içindeki çocuk sana ip atlama oyunu da oynatır, çocuklarla kahkaha da attırır. İyi ki bizimlesiniz." notuyla paylaşıldı.



Video kısa sürede beğeni toplarken, polis memurunun çocuklara yaklaşımı takdir gördü.



- "İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"



Emre Tozoğlu, AA muhabirine, çocukları çok sevdiğini ve kendisinin de bir oğlu olduğunu söyledi.



Çocukların, yanına gelip ip atlama isteğinde bulunduğunu belirten Tozoğlu, "Onları kıramadım. Beraber ip atlamaya başladık. İp atlarken okul müdür yardımcımız bizi habersiz çekmiş, sonra paylaşmış. Bunu eşim vasıtasıyla öğrendim. Eşim, 'Sosyal medyada gündem olmuş.' deyince baktım, benim de hoşuma gitti." dedi.



Tozoğlu, çocukların polisleri çok sevdiğini anlatarak, "Kimisi sebepsizce sarılıyor, kimisi dondurma alıyor, kimisi de krakerinden uzatıyor. Hepsiyle karşılaşıyorum. Geçen bir çocuğumuz, 'Polis amca sen kayıpları buluyorsun. Benim de kalemtıraşım kayboldu, onu da bulabilir miyiz?' dedi. Gittik, onu aradık, bulduk, sevindi. Bu gibi şeyler karşımıza çıkıyor." diye konuştu.



Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve amirlerinin kendilerini çok destek olduğunu dile getiren Tozoğlu, "İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan da mutluyuz, işimizi seviyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, onlar için en iyisi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

