Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.
Dilaver Mahallesi'nde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erol Türksever'in (46) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'ne getirildi.
Türksever için burada helallik alındı, dua edildi.
Özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, kılınan namazın ardından Rüzgarlımeşe Mezarlığı'na defnedildi.
Hayatını kaybeden işçinin yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Törene, Türksever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İl Başkanı Devrim Dural ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.