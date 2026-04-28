Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi

        Zonguldak'ta sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi

        Zonguldak'ta sel ve taşkın afetlerine karşı daha hızlı, etkin ve koordineli müdahale edilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi

        Zonguldak'ta sel ve taşkın afetlerine karşı daha hızlı, etkin ve koordineli müdahale edilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde düzenlenen tatbikata, 23 kurum ve kuruluşun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 180 personel ve 50 araç katıldı.

        Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun telsizden verdiği talimatla başlayan tatbikatta oluşturulan 6 ayrı istasyonda, arama-kurtarma, tahliye, su üstü ve su altı müdahale faaliyetleri başta olmak üzere kritik operasyonel süreçler uygulamalı yapıldı.

        Senaryo gereği, yüksek katlarda mahsur kalan afetzedeler itfaiye merdiveni vasıtasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Yıkılmış binada Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri yürütülerek ulaşılan kazazedeler bulundukları yerden çıkarıldı.

        Dere üzerinde tesis edilen havai hat sistemi aracılığıyla akıntıda mahsur kalanların Ereğli Dağcılık Kulübü ekiplerince tahliyesi gerçekleştirildi.

        Sel nedeniyle dereye düşen araçtaki kazazedelerin kurtarılması ve güvenli bölgeye sevkiyle devam eden tatbikatta, deniz ve dere ortamında dalgıç ekipler tarafından su altı arama-kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

        Tatbikatta ayrıca, su baskını meydana gelen alanlarda motopomp ve çamur pompası kullanılarak su ve çamur tahliye faaliyetleri yapıldı.

        AFAD İl Müdürü Ali Kartal, alanda yaptığı konuşmada, katılımcılara verdikleri emek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

        Sel ve taşkının en çok karşılaştıkları afetlerden olduğunu belirten Kartal, ekiplerin saha tecrübelerinin bulunduğunu ancak birkaç kurum bir araya geldiğinde bunu yönetme ve takip etmenin zor olduğunu anlattı. Kartal, "Bunu tatbikatlarla böyle hazırlıklar yapabiliyoruz. Afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları bir bütün halinde yürütülüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

