        Zonguldak'ta takla atan otomobilin akaryakıt istasyonundaki çocuklara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe kavşağında H.Y. idaresindeki 67 TL 973 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki araca ve bankta oturan çocuklara çarptı.

        Kazada sürücü ile 5 çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

