        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta üniversitelileri spor, sağlık ve müzikle buluşturan "YeşilFest" başladı

        Zonguldak'ta üniversiteli gençleri spor, sağlıklı yaşam ve müzikle buluşturan "YeşilFest" etkinliği başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Yeşilay Zonguldak Şube Başkanlığı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) işbirliğinde gerçekleştirilen festival, Fener İlkokulu öğrencilerinden oluşan bando takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden etkinlikte, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altuntaş ile beraberindekiler, sigara bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla açılan resim sergisini gezdi.

        Daha sonra stantları gezen davetliler, görevlilerden kurumların yaptığı çalışmalar ve sergilenen el sanatları hakkında bilgi aldı.

        Üç gün sürecek festivalde, çeşitli spor turnuvalarının yanı sıra konserler düzenlenecek.


        - "Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak istiyoruz"

        Altuntaş, gazetecilere, üniversite bünyesinde gençlere yönelik "Yeşilay Festivali (YeşilFest)" gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yeşilayı tanıtmanın yanı sıra bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altuntaş, "Son dönemde artan bağımlılıklara karşı elimizden geldiği kadar gençleri farkındalık çalışmalarıyla spora ve sanat faaliyetlerine yönlendirmek istiyoruz. Bunun için de her türlü imkanı seferber ettik." diye konuştu.

        Altuntaş, bu kapsamda kendilerine destek veren Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

        Özölçer de Yeşilay ile etkinlik yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, öğrenciler için yeni faaliyetler gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
