Zonguldak'ta vatandaşlar güneşli havayı sahilde ve yeşil alanlarda değerlendirdi

Zonguldak'ta sıcak havayı fırsat bilenler, sahilde ve piknik alanlarında zaman geçirdi.



Hava sıcaklığının 17 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.



Sahil boyunca yürüyen Zonguldaklılar, piknik yapıp yeşil alanlarda dinlendi. Çocuklar da ebeveynleriyle park ve bahçelerde eğlendi.



Bazı vatandaşlar da balık tutarak keyifli vakit geçirdi.



Kadir Eraslan, AA muhabirine, kışın kentte gidecek yerlerinin olmadığını belirterek, "Havaların iyi olduğu zaman deniz kenarlarına, piknik alanlarına giderek zamanımızı değerlendiriyoruz. Kahve alışkanlığımız kalmadı. Deniz kenarlarında 1-2 saat vakit geçiriyoruz. İnsanlar havayı iyi bulduğu zaman sahile gidiyorlar." diye konuştu.



İstanbul'dan Zonguldak'a misafir olarak gelen Süleyman Aynacı, kentin turistik yerlerini gezdiğini anlatarak, "Hava inşallah biraz daha ısınır da denize gireriz. Deniz suyu ısındığı zaman denizdeyiz." dedi.

