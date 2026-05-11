Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney'in cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Güney için Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda taşınan Güney'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Belen Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Vekili Muammer Balcı, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ve ilçe protokolü katıldı.

