Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hikmet Güney'in cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Güney için Bozhane Camisi'nde tören düzenlendi.

        Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda taşınan Güney'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Belen Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Vali Vekili Muammer Balcı, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ve ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme

        Benzer Haberler

        Yeşilay Başkanı Nail Altıntaş'tan "Yeşilfest" teşekkürü: "Gençlerimizin ene...
        Yeşilay Başkanı Nail Altıntaş'tan "Yeşilfest" teşekkürü: "Gençlerimizin ene...
        Zonguldak'ta derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı
        Zonguldak'ta derede yaralı halde bulunan gri balıkçıl tedavi altına alındı
        Devrek Belediyesindeki 'yolsuzluk' davasında ilk duruşma başladı: Sanıklard...
        Devrek Belediyesindeki 'yolsuzluk' davasında ilk duruşma başladı: Sanıklard...
        Devrek Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davası başladı
        Devrek Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davası başladı
        Zonguldak'ta kuaför ve güzellik salonları denetlendi
        Zonguldak'ta kuaför ve güzellik salonları denetlendi
        Zonguldak'ta emekli olan 43 yıllık öğretmene duygusal veda
        Zonguldak'ta emekli olan 43 yıllık öğretmene duygusal veda