        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden tartıştığı kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Serdar S. ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözleri sorulan Serdar S, Dilara Y. ile husumetinin bulunmadığını belirterek, "Kendisiyle o zamana kadar hiç kavga etmedik. Olay günü sözlü ve fiili saldırıda bulunmadım, tamamen kazara olmuştur. Yaralandığını duyunca 112'yi kendim aradım. Olanlardan pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

        Sanık avukatı ise savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadıklarını belirterek, eylemin kasten değil, taksirle gerçekleştiğini savundu.

        Olayın kadın cinayeti olarak değerlendirilemeyeceğini ileri süren sanık avukatı, vakanın cinsiyet temelli olmadığını, ölen Dilara Y'ye yönelik kasti bir hamle bulunmadığını ifade etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Serdar S. hakkında Faruk B'ye yönelik "mala zarar verme" suçundan 1 ay 15 gün ve "kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

        Heyet, Dilara Y'ye yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçu sabit görülen sanığa, takdiri indirimle müebbet hapis cezası verdi.

        Kararın ardından jandarma eşliğinde ring aracına alınan sanık ailesine veda ederken sanık yakınlarının, maktulün yakınlarına ve sevki görüntüleyen gazetecilere küfür etmesi üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

        - Olay

        Gökçebey ilçesinde 28 Eylül 2025'te, Faruk B. (23) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren Serdar S. (34) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dilara Y. kurtarılamamış, Faruk B. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

