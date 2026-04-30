        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'taki Ulutan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

        Zonguldak'taki Ulutan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak merkez ve iki ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 90'a ulaştı.

        Giriş: 30.04.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Zonguldak'taki Ulutan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak merkez ve iki ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Ulutan Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 90'a ulaştı.

        Kentte 1979-1986 yılları arasında içme suyu temini amacıyla inşa edilen baraj, Zonguldak'ın yanı sıra Kozlu ve Kilimli ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

        Toplamda 24 milyon 910 bin metreküp aktif depolama hacmine sahip Ulutan Baraj Gölü rezervuar alanı, son 7 ayda etkili olan yağmurlar ve kar yağışı sonucu su hacmi 22 milyon 278 bin metreküp olarak ölçüldü.

        Elektrik üretiminde de önemli yere sahip baraj, yüzde 90 doluluk oranına ulaşarak kentin 13 aylık ihtiyacını karşılayacak suyu depoladı.

        - "13 aylık su bulunsa da tasarruflu kullanım önemli"

        Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği Birlik Müdürü Sibel Ertek, AA muhabirine, barajların taşkınları önleme görevinin dışında depoladığı suyla elektrik enerjisi üretme, sulama, içme ve kullanma suyu temini için de kullanıldığını belirtti.

        Ertek, 2026'nın başında görülen yağışların su kaynaklarında rahatlama sağladığına değinerek, "Şu anki hacmimize bakarak söylersek, 13 aylık suyumuz mevcut, baraj gölü yüzde 90 doluluk oranına sahip. Belediyelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayarak önemli bir hizmet vermekteyiz." dedi.

        Her ne kadar 13 aylık su bulunsa da suyun tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Ertek, suyun gereksiz harcanmaması ve çevrelerinde kayıp, kaçak su kullanımı varsa bunu belediyelere bildirmeleri konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

        Geçen yıl ekim ile bu yıl nisan ayları arasındaki kar yağışı ve yağmurlarla doluluk oranının arttığını aktaran Ertek, aynı zamanda 2010 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Doğanlı Tüneli ve Kanalı'yla derive edilen (akarsuyun yatağını değiştirme) 10 milyon metreküp suyla baraj gölünün beslendiğini kaydetti.

        Ertek, su olmadığı takdirde hayatın da olmayacağını, bu nedenle suyun tedbirli şekilde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

