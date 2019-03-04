Yerel seçim 2019 - Erdoğan Ordu'da konuştu: Davamıza aykırı düşen biri, dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ordu belediye başkanlığına aday olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i "Davamıza aykırı düşen birisi benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş" sözleriyle hedef aldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ordu'daki mitinginde konuşan Erdoğan, isim vermeden "Seni vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya?" diye konuştu.

Eski İçişleri Bakanı ve milletvekili Şahin, 2013 yılında AKP'den istifa etmişti.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İstediklerini elde ederlerse karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur, ne dostluğumuz olur. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki, bir daha karşınıza çıkamasın."

Erdoğan konuşmasında, AKP'nin Ordu adayı Hilmi Güler'in ise partinin kuruluşundan beri ayrı düşmediğini söyleyerek "Dava adamı olmak işte budur" dedi.

Şahin'in CHP ve İYİ Parti ittifakı tarafından Ordu'dan adaylık için düşünüldüğü öne sürülmüş ancak İYİ Parti adaylığın söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Şahin, daha sonra Saadet Partisi'nden adaylığını koydu.

Yerel Seçim 2019 - CHP Başkan Yardımcısı Torun Millet İttifakı'nın şifrelerini anlattı: "AKP'ye kaybettirme üzerinde uzlaştık"

Eski AKP'lilerin yeni parti girişimi: '31 Mart'tan çıkacak tabloyu bekliyorlar'

Erdoğan'dan HDP'nin 'Kürdistan' açıklamasına tepki: Bu ülkede yeriniz yok

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: İttifaklar nedeniyle seçmenin kafası karışık

Siyasi partilerin aday listeleri nasıl şekillendi?