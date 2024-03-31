31 Mart 2024 Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep seçim sonuçları
Ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin heyecan dolu süreci sona erdi. Milyonlarca seçmenin sandık başına giderek tercihini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep Belediye Başkanları'nın kim olduğu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanmasıyla birlikte gözler oy sayımına çevrildi. Oy sayımının tamamlanmasıyla vyeni belediye başkanları netlik kazanacak. Detaylar haberimizde...
Türkiye son yerel seçimlerin ardından heyecanlı bir süreci geride bıraktı. 34 farklı siyasi partinin adaylarının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımı başladı. Sonuçlar ayrıntılı verilerle en doğru ve hızlı şekilde HABERTURK.COM'dan takip ediliyor. İşte en güncel ve hızlı verilerle takip edilebilecek seçim sonuçları canlı takip ekranı…
YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024
31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak HABERTURK.COM adresinden takip edilebilecek.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın saat 18.00'da seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları Haberturk’ de son durum olarak canlı ve anlık açıklanmaya başlayacak.
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ÜLKE GENELİNDE, 206 BİN 845 SANDIK KURULDU
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.