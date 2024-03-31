YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçları Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak HABERTURK.COM adresinden takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak. YSK’nın saat 18.00'da seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları Haberturk’ de son durum olarak canlı ve anlık açıklanmaya başlayacak.

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