YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024 | Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte olacak?

YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024 | Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte olacak?

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Yerel seçim tarihleri 2024 vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Türkiye Genel seçimlerinin ardından gözler "Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte olacak?" sorularına çevrildi.