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        Haberler Gündem Politika Yerel seçimlerde 34 siyasi parti yarıştı: Hangileri yüzde 1'in altında kaldı?

        34 partiden 25'i yüzde 1'i geçemedi

        31 Mart yerel seçimlerinde partiler adına dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. 34 siyasi parti seçim yarışına girdi. 25 parti yüzde 1'in altında oy aldı. İşte o partiler ve aldıkları oy oranları.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:42
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        Hangi siyasi partiler yüzde 1'in altında kaldı?
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        31 Mart yerel seçimlerinde; 48 milyon 256 bin 541 seçmen oy kullandı. Katılım oranı yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre dikkat çekici oranlar da ortaya çıktı.

        HANGİ SİYASİ PARTİLER YÜZDE 1'İN ALTINDA KALDI?

        9 siyasi parti yüzde 1'in üzerinde oy aldı. 25 siyasi parti ise bu oranın altında kaldı.

        O partiler arasında; HÜDA-PAR yüzde 0,56; Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,40, Demokrat Parti yüzde 0,35, DEVA yüzde 0,33 oy oranıyla yer aldı.

        Memleket Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de yüzde 1'in altında oy oranı ile seçimi tamamladı.

        Demokrat Parti Antalya’nın Kumluca ve Gümüşhane’nin Şiran ilçelerinde seçimi kazandı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Samandağ’da, DEVA partisi Adıyaman Çelikhan’da; DSP ise Eskişehir’in Mihalıççık ilçelerinde seçim yarışını önde tamamladı. Memleket Partisi ise Yozgat'ın Sorgun İlçesi Bahadın beldesinde belediye seçimini kazandı.

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