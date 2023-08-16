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        Haberler Ekonomi Emlak Yerinde Dönüşüm'e başvuru 175 bini geçti - Emlak Haberleri

        Yerinde Dönüşüm'e başvuru sayısı 175 bini aştı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı" dedi

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 12:39
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        Yerinde Dönüşüm'e başvuru 175 bini aştı
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        Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisine gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele, gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz" dedi.

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