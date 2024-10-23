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        Yerleşim yerlerinde ilk kar yağışı!

        Havaların soğumaya başlamasıyla bazı yüksek kırsal kesimlerde kar yağışı görülmüştü. Yerleşim yerlerinde ilk kar yağışı ise Hakkari Yüksekova'da etkili oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:52 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:00
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        Yerleşim yerlerinde ilk kar yağışı!
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı.

        DHA'nın haberine göre Yüksekova ilçesinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçe yağan ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezine 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile ilçede sis de etkili oldu.

        Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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        #haberler
        #Hakkari
        #Yüksekova
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