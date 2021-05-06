Yerli ağaç türlerinden "karaçam ve göknar"ın ahşap kalitesine uluslararası onay

AA

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, yerli iğne yapraklı ağaç türleri "karaçam" ve "göknar"dan elde edilen ahşap ürünlere, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından onay verildi.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin himayesi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in talimatı, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile Ulusal Ahşap Birliğinin desteğiyle Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından "Yerli İğne Yapraklı Ağaç Türlerimizin Mukavemet Sınıflarının Belirlenmesi-1-Karaçam ve Göknar Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle Türkiye'ye ait asli iğne yapraklı ağaç türlerinden elde edilen yapı kerestelerinin ulusal standart "TS 1265"e göre görsel kalite sınıflarının belirlenmesi, söz konusu standardın görsel kalite sınıfları ve direnç sınıfı karşılıklarının Türkiye adıyla bütün Avrupa'da geçerli "TS EN 1912" ve "TS EN 338" standardında yer almasının sağlanması amaçlandı.

Birçok orman endüstri mühendisi ve konunun uzmanı araştırmacılar tarafından 2 yıl süren çalışmaların ardından 20 Nisan'da Avrupa Standartlar Komitesine projenin sonuç raporunun sunumu yapıldı.

Toplantının ardından, yerli iğne yapraklı ağaç türlerinden karaçam ve göknara, CEN tarafından onay verildi ve bunlar "EUROCODE 5" kapsamına alındı.

Onayla birlikte yerli iğne yapraklı ağaç türlerinden elde edilen yapı kerestelerinin "EUROCODE 5"e göre ahşap yapılarda taşıyıcı eleman olarak kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapı sağlanmış oldu.

Projeyle söz konusu yapı kerestelerinin uluslararası pazarlarda kabul görmesi ve rekabet edebilmesi sağlanacak. Yüksek katlı ahşap binalarda taşıyıcı eleman olan beton yerine yerli iğne yapraklı yapısal kereste kullanılarak üretilecek yerli lamine ahşap malzemeyle çok katlı ahşap yapıların inşasının önü açılacak.

- Türkiye'de ahşap yapıların oranı yüzde 2 civarında

Söz konusu ürünlerin kullanım alanlarına bakıldığında ise ahşap, yapı malzemesi olarak ABD ve Kanada'daki binaların yüzde 95'inde kullanılıyor. Kanada'da yapıların öncelikle ahşap olmasını zorunlu kılan bir yasa da buluyor.

ABD ve Kanada'nın dışında İngiltere ve Japonya'da da 70 kata varan yüksek katlı yapılarda ahşap kullanıldığı biliniyor. Ayrıca dünya genelinde, ahşap malzemelerle geniş açıklıklı havaalanı, stadyum, hangar benzeri yapılar, "CLT" ve "Glulam" teknolojileri ile daha etkili binalar inşa edilebiliyor.

Türkiye'de ise ahşap yapıların oranı yüzde 2 civarında bulunuyor. Uzmanlar yerli ve yenilenebilir yapı malzemesi olarak ahşabın, Türkiye'de ihtiyaç duyulan yatay yapılaşma için çok uygun bir malzeme olduğunu belirtiyor.

Proje hedefleri kapsamında, depreme dayanıklı sağlam ve çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek sağlıklı yapılar, sürdürülebilir kırsal kalkınma, yüksek istihdam ve ihracat odaklı katma değerli yerli masif ahşap ürünlerinin üretilmesi bulunuyor.

- Kızılçam, sarıçam, sedir ve ladin de uluslararası standart yolunda

"Yerli İğne Yapraklı Ağaç Türlerimizin Mukavemet Sınıflarının Belirlenmesi-1-Karaçam ve Göknar" isimli proje, Münih Teknik, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'ndeki uzman ekiplerin danışmanlığında yürütüldü.

Projenin devamı olan sarıçam ve kızılçam ile ilgili ikinci projeye de başlandı. Çalışmalar iş zaman çizelgesine göre yürütülüyor. Devamında sedir ve ladinle ilgili üçüncü proje için de ön çalışma başladı. Böylece, Türkiye'deki yerli iğne yapraklı ağaç türlerinden karaçam, göknar, kızılçam, sarıçam, sedir ve ladinin mukavemet referans değerleri tespit edilmiş olacak.