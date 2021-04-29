Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Bakan Mustafa Varank açıkladı: Yerli aşı çıkış tarihi...

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçti. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin yanında, aşılama çalışması da devam ediyor. Peki terli aşı ne zaman çıkacak? İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın son dakika açıklaması...

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Bakan Mustafa Varank açıkladı: Yerli aşı çıkış tarihi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk canlı yayınında oldukça önemli bir yerli aşı açıklamasına imza attı! Peki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yerli aşı ne zaman çıkacak?

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yerli aşı çalışmalarında son durumu aktaran Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu virüs Çin'de ortaya çıktığında, daha dünyada pandemi ilan edilmemişken ve ülkemiz sınırlarından bir virüslü hasta girmemişken Çin'de bu olaylar başladığında biz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Daha global pandemi yoktu, ülkemize virüs girmemişti.

Ve 30 Ocak 2020'de hocalarımızı ben topladım. Dedik ki, biz böyle bir virüs var. Ama bunun bir virüs olduğu ortada biz buna karşı ne yapabiliriz? Aşı geliştirme, ilaç geliştirme yapabilir miyiz? Orada çok farklı üniversitelerden hocalarımız vardı ve bir kısmı çok cesur konuştular, bir kısmı ürkek konuştular.

Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile şunu söylediler: "Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız var, altyapılar var. Biz buna karşı aşı geliştirebiliriz. Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz." İsmini de verelim; Osman Erganiş Hocamız.

Ankara'da insan denemeleri iki gün önce başladı. Osman hocamız bize güvenin dedim. Bu işi yaptığımızda ilk kendime vuracağım dedi. Biz dedik ki, siz bulun ilk gönüllü biz oluruz.

7 FARKLI AŞI ÇALIŞMASI

Kovid-19 Türkiye Platformu adı altında biz 7 farklı aşı çalışması yapıyoruz. Geç kaldık mı? Türkiye'de en son aşı 1998'de üretilmiş. Hıfzıssıhha denen tesislerde üretilmiş, daha sonra da üretilmemiş.

1998 yılında Türkiye oralardan çekilmiş oldu. Biz bu Kovid ile birlikte TÜBİTAK ile başlattığımız aşı çalışmaları vardı. Biz gaza basmış olduk. Türkiye'de unutulmuş bir tecrübeyi ayağa kaldırmak için

Pfizer ile karşılaştırdığınızda geç kalmış olabiliriz. Ama Pfizer yıllardır aşı üretiyor. Biz Türkiye'deki tüm altyapıları, Türkiye'de ilaç için kurulmuş altapıları aşı üretecek şekilde dönüştürmek için büyük bir gayret sarf etmeye başladık. Bir süre geri kalmış gözüküyor olabiliriz.

TARİH VERDİ

Eğer VLP aşımız başarılı olursa; faz1 bitmek üzere, faz2 ve faz3 biterse... İnsan sağlığından bahsediyoruz. Bu aşıların her şeyinin başarılı şekilde bitmesi gerekiyor. Sonbaharda biz VLP aşımızı elimize alabiliriz diye düşünüyoruz.

Şu çağrıyı da yapmış olalım. Bu illetle mücadele etmenin yolu aşılanmak. Eğer aşıya erişiminiz varsa, bakanlığın ilan ettiği listelerdeyseniz lütfen aşınızı yaptırın.

Ama bugün geldiğimiz noktada, bu salgın çok kolay geçip gitmeyecek. Üçüncü doz aşılardan bahsediliyor.

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Gerçekten dolandırıcılığa yatkın bir alan olduğunu söylemiştim. Burada birkaç şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Evet bu teknolojik bir şey. Kripto paralar bu teknolojiyle üretilmiş ürünler. Ama bunun bir de borsa tarafı var. Alınıp satıldığı daha çok dolandırıcılığın orada döndüğü taraf.

Kripto varlıklara ben hep şüpheyle yaklaştım. Bu benim kişisel görüşüm. Ama bugün geldiğimiz noktada şunu görebiliyoruz. Kripto varlıklar, dünyada paranın bollaşmasıyla birlikte farklı bir yatırım aracı olarak algılanmaya başlandı.

Ama bu işin borsası dediğimizde dikkatli olmak gerekiyor. Merkez Bankamız bir tebliğ yayımladı kripto paraların alışverişte kullanılmamasıyla ilgili tedbirdi.

Teknolojiyi hayatımıza sokmak başka bir şey, kripto paraları yatırım aracı görmek başka bir şey, alım satımda kullanmak başka bir şey. Dünyada birçok ülke kripto paralara soru işaretiyle yaklaşıyor. Çok kolay kara para aklamada kullanılabilecek bir alan.

Bizim Merkez Bankamızın da dijital parayla ilgili çalışmaları var. Ama kripto varlıklarla ilgili mutlak bir düzenleme yapılması gerekiyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biontech aşısı 2. doz ne zaman yapılacak? Biontech aşısı 2. doz neden ertelendi?
SAĞLIKBiontech aşısı 2. doz ne zaman?
SON DAKİKA! Uzmanından flaş uyarı! Hint varyantı salgının seyrini değiştirebilir
SAĞLIKHint varyantı salgının seyrini değiştirebilir
Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması! Hindistan mutasyonu nedir? Hindistan virüsü
SAĞLIKUğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması!
SON DAKİKA! BioNtech aşılarında ikinci doz aşı ertelendi
SAĞLIKİkinci doz aşılara erteleme
Aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? Aşı sorgulama ekranı
SAĞLIKAşı randevusu nasıl alınır?
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Hindistan varyantı koronavirüs Türkiye'de
SAĞLIKBakan Koca: İstanbul'da Hindistan mutasyonu görüldü
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
SAĞLIKYeni günlük vaka sayısı açıklandı
28 Nisan Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklandı!- Son Dakika corona vaka sayısı ve vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu!
Çin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için...
SAĞLIKÇin, Covid-19 aşılarını daha etkili hale getirmek için. ...
Günlük vaka sayılarına göre her 3-4 dakikada 1 kişi Covid'den hayatını kaybediyor
SAĞLIK"Günlük vaka sayılarına göre her 3-4 dakikada 1 kişi ...