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Yatırımı kaptı milyon dolarlık girişim oldu!

Yerli kurumsal kaynak yönetimi girişimi NKolayOfis, aldığı son yatırım ile değerlemesini 1.25 milyon dolara taşıdı. 12 banka ile işbirliği bulunan ve işletmelerin ofis işlerini optimize etmelerini sağlayan girişimin, alınan yatırımı ilk etapta küresel pazarlara açılmak için kullanacağı ve bu kapsamda da girişimin dil seçeneklerinin artırılacağı bildirildi

09.08.2018 - 17:25 | Güncelleme:

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kurumsal kaynak yönetimi (ERP) konusunda alternatif sunan yerli girişim NKolayOfis, aldığı son yatırımla değerlemesini 1.25 milyon dolara taşıdı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, işletmelerin ofis işlerini optimize etmelerini sağlayan, verimliliklerini ve sürdürülebilirliklerini artırmaya yardımcı olan girişim, son yatırımını StartersHub ve TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Varol Civil'den aldı. Edinilen bilgiye göre, alınan yatırım ilk etapta küresel pazara çıkış stratejisi kapsamında dil seçeneklerini genişletmek için kullanılacak. 12 banka ile entegrasyon sağlayan NKolayOfis, işletmelere mini-ERP çözümüyle banka hesaplarını tek bir platformdan takip etmelerini sağlıyor.

KÜRESELDE HİZMET SUNACAK

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyük bir bölümünün finansal hesaplarını hala geleneksel yöntemlerle tuttuğunu belirten StartersHub Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Pamuksüzer, KOBİ’lerin finans yönetimlerini dijitalleştirmesini sağlayan NKolayOfis’in kısa sürede küresel pazarda da kolaylıkla hizmet sunabileceğini vurguladı. NKolayOfis’in kurucu ortağı olan Rauf Gökhan Boyana da, bu yatırım turu ile beraber Türkiye’de KOBİ’lerin dijitalleşmesini ve yeni çağa ayak uydurmalarını sağlayan en önemli firmalardan birisi olacaklarını belirtti.

FARKLI PAKETLER SUNULUYOR

Girişimin mini ERP paketinde, KOBİ’lerin gelen siparişleri yönetmesine imkan sağlayan proforma, sipariş ve fatura yönetimi, finans yönetimi, tüm şirket evraklarını NBox dosya koruma altyapısında saklayan dosya ve evrak yönetimi, E-Fatura ve ürünlerin müşteri veya tedarikçi bazında stok takibini yapmaya imkan veren stok yönetimi gibi özellikler bulunuyor.

 

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