Hayran bırakan yerliye özel yayın

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Türkiye, yıllardır yolunu gözlediği yerli otomobiline bugün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen özel lansman ile kavuştu.

Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tarihi lansmanı Haberturk.com okurları özel bir sayfada takip etti.

Hem masaüstü hem mobil sayfamızı ziyaret eden okurlarımız "İŞTE O AN" manşetimizin üzerinde oynayan video ile bu tarihi anlara en hızlı şekilde tanıklık etti. Gebze'den yaptığımız canlı yayınla tüm detayları anbean aktarırken sosyal medya hesabımızı takip edenler de gelişmelerden en hızlı şekilde haberdar oldu. Yine sosyal medya hesaplarımızda 10 binin üzerinde kullanıcının katıldığı ankette yerli otomobile "Ottoman" ismi önerildi.

Canlı yayınlarımızı 10 binlerce kişi Habertürk’ün kanallarından izledi. İşte HABERTURK.COM takipçileri tarihi anları böyle böyle gördü: