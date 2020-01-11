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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),yerli aracın tasarım hikayesinin yer aldığı 4 dakikalık mini bir belgesel yayınladı.

TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yerli otomobilin tasarımında TOGG ekibi, Türk tasarımcı Murat Günak ve İtalyan tasarım evi Pininfarina’nın imzasının bulunduğu belirtildi.

Belgeselde, otomobilin toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonucu ortaya çıktığı da aktarıldı. TOGG'un paylaştığı görüntülerde, yerli otomobilin prototip ve modelleme çalışmalarına ait bilgiler yer alıyor.

Öte yandan, otomobilin tasarımının hedef kitle gözetilerek yapıldığı da belgeselde izleyicilere aktarılıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu paylaştığı videonun altına, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız 'Yeni Lige Yolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı" notunu düştü.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

TOGG, 27 Aralık'ta düzenlediği lansmanda, geliştirdiği SUV ve sedan modeli Türkiye ve dünyaya tanıtmıştı. Aynı platformu paylaşan iki modelden SUV karoser sahip olanın 2022'de yollara çıkacağı belirtilirken, otomobilde iki farklı güç seçeneğinin yer alacağı aktarıldı.

TOGG'un geliştirdiği elektrikle çalışan ve C-segmentte yer alan SUV'un giriş versiyonu 200 beygir güç üretiyor ve gücünü arka tekerleklere aktarıyor. Bu modelin menzili 300 kilometre olarak açıklanıyor.

Daha güçlü olan modelin ise dört tekerlekten çekişli olarak üretileceği belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu modelin gücü 400 beygir ve menzil değeri de 500 kilometre.

2018'DE KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Gürcan Karakaş, Haziran 2018'de TOGG CEO'su olarak atandı.

TOGG'un genel merkezi de geçtiğimiz Eylül ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi olarak belirlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası inşa edilecek TOGG, yılda 175 bin yerli otomobil üretecek. Fabrikanın devreye alınması ile, TOGG'un istihdam sağladığı kişi sayısı da 4 bin 500 kişiyi bulacak.