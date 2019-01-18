Türkiye’nin yerli otomobil projesinin paydaşlarından Turkcell, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ı ağırladı. Liderlik Gelişimi Programları kapsamındaki 'Turkcell Akademi C-Lounge' etkinliğine konuk Karakaş, otomobil projesinde planlara uygun olarak ilerlediklerini anlattı.

Proje sadece bir otomobil projesi olarak bakmadıklarını kaydeden Gürcan Karakaş, "Başından beri hep 'otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık' dedik, çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH’ya katkısı 50 milyar euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip" dedi.

'PAZAR POTANSİYELİ ÇOK FAZLA'

Türkiye’nin Otomobili Girişimi’nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını söyleyen TOGG CEO’su Karakaş, "Türkiye’de bin kişiye düşen 144 adet otomobil sayısı, 624 adet olan Yunanistan, 380 adet olan Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altında. Bu rakam pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yetkinliğe baktığımızda ise, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerindeki tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor. Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor" diye konuştu.

Karakaş, dönüşüm ve değişim fırsatlarında uzun soluklu kararlılığın gerektiğini vurgulayarak, "Hedefimiz kuracağımız ekosistem ile yeni teknolojilerin gelişmesine, iş modellerinin oluşturulmasına aktif ve önemli bir katkıda bulunmak. Aynı zamanda ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturan otomotivin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmayı da hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



