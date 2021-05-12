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Yerli oyun girişimi değerini 6 ayda 1 milyon euroya çıkardı

23 Studios, yerli oyun fiyatı karşılaştırma platformu Enucuzoyun.com'a 1 milyon euro değerleme üzerinden yatırım yaptığını duyurdu. Girişime yapılan yatırım tutarı 300 bin euro olarak açıklandı. Enucuzoyun.com''un alınan yatırımla global pazarlara açılacağı belirtildi. 23 Studios Kurucusu Semih Sancar, "Yaklaşık 6 ay önce Türkiye’de oyun ve oyuncu ekosistemini geliştirmek adına Oytun Şengül tarafından kurulan Enucuzoyun.com, kısa zamanda günde 3 bin tekil kullanıcıya ulaştı. Bu ekosistemi Bestgameprice markasıyla globale taşıyacağız" dedi

Yerli oyun girişimi değerini 6 ayda 1 milyon euroya çıkardı
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının sosyal hayatta değiştirdiği dengelerden etkilenen sektörlerin başında oyun geldi. Dünya oyun pazarı 2020 yılında yüzde 9.3 büyüyerek 159 milyar dolarlık hacme ulaşırken, Türkiye’de de ciddi bir ivmelenme yaşandı. Newzoo verilerine göre 2019'da 37 milyon oyuncuyla 845 milyon dolar büyüklüğe sahip olan sektör 2020'de 40 milyon oyuncuyla 1.14 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Sektörde yatırımlar artarken, oyun yerelleştirme şirketlerinden 23 Studios da, yerli girişim Enucuzoyun.com'a 1 milyon euro değerleme üzerinden 300 bin euro yatırım yaptığını duyurdu. Oyun fiyatı karşılaştırma platformu olarak konumlanan Enucuzoyun.com'un, 23 Studios’tan aldığı yatırımla global pazarlara açılacağı belirtildi.

'TÜRK OYUNCU TOPLULUĞUNA KATKI SUNACAK'

Yatırıma ilişkin açıklamada bulunan 23 Studios Kurucusu Semih Sancar, "Yaklaşık 6 ay önce Türkiye’de oyun ve oyuncu ekosistemini geliştirmek adına Oytun Şengül tarafından kurulan Enucuzoyun.com, kısa zamanda ekosistemde sevilmeyi başardı ve günde 3 bin tekil kullanıcıya, sosyal medyada ise 6 bin aktif takipçiye ulaştı. Türk oyunculardan oluşan bir topluluk yaratmayı amaçlayan platform, fiyat alarmı, sevilen oyunların farklı içeriklerine erişme imkanı, kimlerin hangi oyunları oynadığı gibi istatistiklerle zenginleştirilmiş içerik havuzu gibi özelliklerle nitelikli bir altyapı sunuyor. Şimdi ise oluşturduğu bu ekosistemi Bestgameprice markasıyla globale taşıyacağız" dedi.

Yaptıkları bu yatırımla Türk oyun sektörünü uluslararası arenada bir adım daha öteye taşımayı amaçladıklarını da belirten Sancar, "Aralarında SEGA, Ubisoft, EA, CD Projekt ve Netflix’in de olduğu global markalarla çalışıyor, halihazırda Playstation oyunlarının yerelleştirme çalışmalarını yürütüyoruz. Enucuzoyun'un vizyonunun Türk oyuncu topluluğuna büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz. Gelecekte yapacağımız yeni atılımlarla hem topluluğu bir araya getirmeyi, hem de ülkemizin oyun sektörünü dünyada daha çok söz sahibi yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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