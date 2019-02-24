Alaton, yaptığı açıklamada, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Türkiye'de medikal cihazlar üretimi alanında destek alan tek firma olduklarını belirterek, ilaçlı stent, kateter üretimi ve teknoloji transferiyle ilgili yeni fabrikalarının açılışı için gün saydıklarını ifade etti.
Alvimedica'nın İstanbul Çatalca'daki yeni fabrikasının mart ayında açılacağı bilgisini veren Alaton, "Türkiye'de tıbbi cihazlar pazarında yılda yaklaşık 350 bin stent kullanılıyor ve bunun tamamına yakını ithal ediliyor. Fabrikanın tam kapasite üretime geçmesiyle 2020'de yıllık 900 bin stent üretebileceğiz. Ülkemizdeki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, iki katı kadar da ihracat yapacağız. Yaklaşık bin kişiye istihdam sağlayacağız. Fabrikamızda çalışan kadınların oranı ise en az yüzde 70 seviyesinde olacak." diye konuştu.
"KADININ EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINA İNANDIM"
Alaton, şirketin sadece ilaçlı stentteki cari açığı azaltmaya potansiyel katkısının yılda yaklaşık 300 milyon doları bulacağını belirterek, mevcut fabrikalarında ise yüzde 80'i kadın olmak üzere 250 personelin istihdam edildiğini söyledi.
Beceri ve hassasiyet ağırlıklı bir iş yaptıkları için kadınların bu alanda çok daha iyi olduğunu ifade eden Alaton, "Özellikle kadınların sevdiği bir iş yapıyoruz. Temiz, nezih ve hijyenik, sadece mühendisliğin olduğu bir ortam sağlıyoruz. Her zaman kadının ekonomik bağımsızlığına inandım. Türk kadını uyandı, kimse onu kutuya geri koyamaz. İki maaşın girdiği evde mutluluk olur, sorumluluklar dengeli paylaşılır. Çocuk bakımı, geçim el ele yürürsen kolaylaşır." değerlendirmesinde bulundu.
"BU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR UYANIŞ"
Alvimedica'nın tıbbı cihazlar alanında katma değeri yüksek, ileri teknolojiye sahip ürünler geliştirme hedefiyle üretimlerini genişlettiğini anlatan Alaton, bu ürünlerin ihracatının teşvik edilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.
Alaton, söz konusu fabrikanın yeni pazarlara açılma fırsatı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Yabancı ortaklardan çok fazla teklif alıyoruz, beraber çalışma opsiyonlarını değerlendiriyoruz. Türkiye'nin sağlık teknolojisinde yerlileşme ve millileşme çalışmaları çok önem kazandı, bundan çok mutlu oluyoruz. Şimdiye kadar hiçbir yönetim bu hassasiyeti göstermedi. Bu, Türkiye için yeni bir uyanış. Türkiye'nin yatırım ortamının çok faydalı ve geliştirici olduğu düşüncesindeyim. 2019'u 'take off' yılı olarak görüyorum. Alvimedica'nın yenilikçi ürün kriterleri, katma değeri yüksek medikal cihazlar ile ticarileşmeye açık pazarda gelişim gösterebilecek ürün ve uygulamaları kapsıyor. Ürün geliştirirken medikal cihaz patentinin üretime geçmesinde 4-7 yıllık bir süreç olduğu göz önüne alınarak planlaması yapılıyor. Bu sebeple tıbbi inovasyona yatırım yapmak özel bir destek ister. Onlara geleceğe dönük, uzun vadeli yatırımlar olarak bakmak gerekir."
ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ
Leyla Alaton, üniversitelerdeki buluşların, ticarileşebildiği ve toplumla buluşabildiği oranda yaygın fayda sağlayabildiğine işaret ederek, Alvimedica'nın tıbbi cihaz sektöründe yenilikçi çözümlere destek veren bir şirket olarak, buluşları ticari hayata kazandırmak için üniversitelerle ortak proje toplantıları düzenlediklerini aktardı.
Bu kapsamda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile başlattıkları "mitral kapak" projesinin önemine değinen Alaton, daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ ile de iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.