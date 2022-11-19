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Haberler Girişimcilik
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'Yerli teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar 1.6 milyar doları aşacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin girişimcilikte altın çağını yaşadığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'den teknoloji firmaları tam 1,6 milyar dolar yatırım aldı. Bu yıl 1,5 milyar dolara ulaştı. İnşallah 1,6 milyar doları aşmış olacağız" dedi

'Yerli teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar 1.6 milyar doları aşacak'
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen "MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın Güdümlü Projesi"nin sözleşme imza törenine katıldı.

MEXT Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Marmara Bölgesindeki kalkınma ajanslarının iş birliğini artırmayı amaçlayan "Kalkınma Ajansları İş Birliği Protokolü İmza Töreni" de düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Varank, dijital teknolojilerin, işletme ve endüstrilerde oluşturduğu dönüşümün hız kesmeden sürdüğünü kaydederek, işletmelerin dijital dönüşümden elde ettiği kazanımlar artıkça teknoloji yatırımlarının da artmaya devam ettiğini bildirdi.

'OYUN GİRİŞİMLERİNDE DEN FAZLA YATIRIM İSTANBUL'DA'

Bakan Varank, kalkınma ajanslar vasıtasıyla bu işleri desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, "Girişimcilik günümüzde çok önemli. Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Geçen yıl Türkiye'den teknoloji firmaları tam 1.6 milyar dolar yatırım aldı. Bu yıl 1,5 milyar dolara ulaştı. İnşallah 1,6 milyar doları aşmış olacağız. İstanbul ve Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyoruz" dedi.

Varank, oyun geliştirme alanında İstanbul'un en fazla yatırım alan şehir olduğunu ifade ederek, "En fazla yatırım alan ikinci şehir ise Londra olmuş. Ama Londra'da en fazla yatırım alan şirketin sahibi de bir Türk. Demek ki bizim bir kapasitemiz var. Özellikle genç nüfusumuz teknoloji girişimciliğinde çok mahir. Biz bu potansiyeli el birliğiyle güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.

TOPLAM BÜTÇESİ 13.5 MİLYON TL

MESS'in, İSTKA eliyle hayata geçireceği ve toplam bütçesi 13,5 milyon TL olan Güdümlü Proje kapsamında sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm süreçleri eğitim ve danışmanlık programları ile desteklenecek ve hızlandırılacak. Sanayi firmalarının teknolojik yetkinlikleri geliştirilerek küresel rekabet gücü, üretim ve ihracat kapasitesi yükseltilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği modeliyle yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve teknoloji üretmeye yönelik bilgi birikimi artırılacak.

Bu hedefle üretim sektörünün dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

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