Yerli teknolojiyle küresel büyüme hedefleri ödül getirdi

ATAR ile global pazara açılarak yüksek teknoloji ihracatında aktif rol oynayan Atar Labs, Yerli Malı Belgesi aldı. ASO tarafından verilen Yerli Malı Belgesi, tamamı Türkiye’de üretilen ya da üretim süreçlerinin önemli aşamaları Türkiye’de tamamlanan, belirli bir teknoloji sınıflandırmasına tabi ürünlere veriliyor.



Tehdit ve uyarıları merkezi bir platform üzerinde toplayarak saldırılara daha etkin biçimde otomatik yanıt verilmesini sağlayan, siber güvenlik platformu ATAR, ASO tarafından "Yerli Malı Yüksek Teknoloji" olarak sınıflandırıldı.

Siber güvenlik alanında tecrübeli bir ekip tarafından Ankara'da kurulan Atar Labs, Diffusion Capital Partners'tan aldığı 2,5 milyon Euro tohum yatırımıyla Türkiye'den dünyaya açılıyor. Red Herring Top 100 Avrupa Ödülleri'nde ilk 100’de listelenen Atar Labs, ayrıca Cyber Defense Magazine tarafından yıllık olarak düzenlenen Cyber Defense Global Awards ödüllerinde “Son Teknoloji SOAR” ödülünü aldı.



Atar Labs CEO'su Burak Dayıoğlu, "Siber güvenlik sektörünün büyük ihtiyaç duyduğu böylesi bir çözümü tamamen Türkiye'de geliştirip, aldığımız güçlü yatırımın itici gücüyle dünya pazarına çıkmak bizim için gurur verici. Ülkemiz için son derece önemli olan yüksek teknoloji ihracatına imza atıp, ATAR'ı bölgesel ve küresel rekabette öncü konuma taşımak en büyük hedefimizdir. Yerli Malı Belgesi'ni bu hedefe giden yolda yerli ve milli vizyonunun kıymetli bir hatırlatıcısı olarak görüyoruz." diye konuştu.

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