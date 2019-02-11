"Yerli tohum gıda fiyatlarını düşürecek"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında başlattığı "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi" kapsamında bugüne kadar ekilen 175 dönüm alanda çiftçi, üretimini yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Yerli Tohum Deneme Ekimleri Projesi kapsamında bugüne kadar 175 dönüm alanda buğday, pirinç, ayçiçeği, mısır, başta olmak üzere birçok farklı bitki türünde ekim gerçekleştirdi. İstanbul'un tarıma elverişli arazilerinin bulunduğu Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz gibi ilçeler başta olmak üzere 2018 yılında toplam 26 farklı bölgede, 9 farklı türde, toplam 52 çeşitte yerli tohum deneme ekimleri yapıldı. Deneme ekimlerinde toplam 2 bin 640 kilogram yerli tohum kullanıldı.

Proje kapsamında yerli tohumun bilinilirliği arttığı için çiftçilerin yerli tohuma talebi de yükseldi. Deneme ekimlerinde yerli tohumların araziye daha uygun olduğu ve ithal tohuma nazaran veriminin daha yüksek olduğu tespit edildi. Yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak için 2019 yılında da deneme ekimlerine başlandı.

AA muhabirine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Milli Tarım Yerli Tohum Projesi'yle ilgili bilgi verdi.

Bu proje çerçevesinde çiftçilerle görüştüklerini ve yerli tohum bilinirliğine baktıklarını, köylerde yerli tohuma ilginin yeterli seviyede olmadığını tespit ettiklerini anlattı. Araştırmalar sonucunda yerli tohumla ilgili bir çalışma başlattıklarını belirten Özbey, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüleri var. Bu enstitülerle görüşerek tohumları istedik ve onlar da kabul etti. Konuyla ilgili önder çiftçilerimizle de görüştük ve projemizi anlattık. Proje kapsamında da yerli tohum deneme ekimlerine çiftçilerimizin kabul etmesi üzerine başladık. 2017 yılında başlatılan Milli Tarım Yerli Tohum Projesi kapsamında Silivri, Çatalca ve Beykoz başta olmak üzere, 26 bölgede 175 dekar (dönüm) alanda yerli tohum denemeleri yaptık. Bu denemelerde 9 farklı türde 52 çeşit ekim yapıldı. Şu ana kadar yapılan deneme sonuçları başarılı."

Çevre koşullarının tarımda çok önemli olduğuna değinen Özbey, "Yerli tohumlardan aldığımız sonuçlar çok olumlu. Çiftçiye tohumlarımızı deneme ekimlerinde dolayı ücretsiz veriyoruz. Önder çiftçilerle istişarelerde bulunup daha sonra onların arazilerinde deneme ekimleri yapılıyor. Uygun çeşidi tespit edene kadar deneme ekimlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ekimlerde, 400 kilogram verim alınırken, yerli tohum ekiminde 600 kilogramın üzerine çıktık. Bu da yerli tohumla üretim ve verimde yüzde 50 artış olduğunu gösteriyor. Mısırda da Beykoz, Silivri ve Çatalca'da yaptığımız denemelerde, yüzde 20-30 oranında mısır hasadında verim artışını sağladık." diye konuştu.

Projenin 2. yılında olumlu sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Özbey, "Yerli tohum denemeleri yeni türlerde de olacak. Örneğin nohut, sebze tohumu, yulafta da denemeler başladı." dedi.

Özbey, amaçlarının yerli tohumda çiftçinin maksimum verim alabilmesi olduğunu anlatarak, "Bunun için çiftçimizin ekebileceği bütün çeşit ürünlerde, varsa yerli tohuma teşvik etmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimiz bu deneme ekimlerini yapmak istiyorlarsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'ne başvurmaları yeterli olacak." ifadelerini kullandı.

YERLİ TOHUM GIDA FİYATLARINI DÜŞÜRECEK



Yerli tohumun tarımda maliyetleri düşürdüğünden dolayı, meyve ve sebze fiyatlarının düşmesine de neden olabileceğine dikkati çeken Özbey, şöyle konuştu:

"Yöreye uygun çeşitleri tespit edip, onlarla devam edersek, üründe verim artışı sağlanacak. Verim artışının da gıda fiyatlarına tabiki etkisi olacak. Doğru yerde doğru çeşidin ekimini yaparsak, bu verimin artmasına sebep olur. Yerli tohumda da amaçladığımız budur. Uygun çeşitleri bulup, yöre çiftçisine onu önermek, onu en güzel şekilde alabilmek. Bu da bize ürün maliyetlerini düşürüyor, piyasaya ürün daha uygun fiyatta sunulabiliyor. Yerli tohumda uygun çeşitleri tespit ettiğimiz zaman her halükarda, gıda fiyatları düşecektir."

YERLİ TOHUM ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



Çiftçi Sami Subaşı, Silivri'de Büyük Kılıçlı Köyü'nde babadan kalma çiftçiliğe devam ettiğini dile getirerek, yerli tohum deneme ekimini tarlasında gerçekleştirdiğini söyledi. Subaşı, şöyle konuştu:

"Geçen sene kendi tarlamda 5 çeşit yerli tohum denedim ve memnun kaldım. Yerli tohumlardan beğendiğim 2'sini seçtim ve bu sene 60 dönüm tarlama, tamamen yerli tohum ektim. Üretim ve verimlilikte yerli tohum farklılık gösterdi. Önceki seneler tarlamıza ithal tohum ekiyorduk daha sonra yerli tohum Milli Tarım Projesi'ne katıldık. Yerli tohumun ilaçlamada faydası var ve verimlilikte yaklaşık yüzde 40-60, ithal tarıma göre çok daha verimi yüksek oldu. Yerli olarak buğday çeşidi tohumlardan ektim. Çiftçilere yerli tohum ekmelerini tavsiye ederim çünkü verim fazla. Verim fazla olunca, kazanç fazla oluyor. Diğer çiftçilere tavsiye ediyorum, yerli tohumdan ithal tohuma göre yüksek verim alıyoruz."

Yerli tohumun sebze ve meyve fiyatlarında düşüşe neden olabileceğine dikkati çeken Subaşı, "Yerli tohuma dönmek üretim arttıkça gıda fiyatlarını da etkileyecektir. Bolluk olursa fiyatlar düşer. Arz ve talep meselesi." dedi.

"TARLAMDA YERLİ TOHUM ÜRETİMİMİ ARTIRDI"



Yerli tohum deneme ekimini gerçekleştiren bir diğer çiftçi Ahmet Efe ise Silivri Akören Köyü'nde yaşadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerli tohumla ilgili projesini duyduktan sonra deneme tohumları ekimlerine başladıklarını anlattı.

Efe, şunları kaydetti:

"Yerli deneme tohum ekimlerinde geçen yıl ilk verimli üretimi yaptığımızda, ithal tohumla yerli tohum arasında yüzde 50'ye yakın bir üretim farkı olduğunu gördük. Bu yıl üretimimi tarlamda tamamen yerli tohum üzerine yaptım. Yaptığımız çalışmalarda da ithal tohumla yerli tohum arasındaki fark; bizim kendi tohumumuzun arazide hastalıklara çok daha fazla direnci var. Bu direnci çok fazla olduğu için maliyetlerimiz de az oluyor. Örneğin ilaç maliyetleri, kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 30 düştüğü için, tezgahlarda sebze ucuzlayacak. Örneğin, bin lira maliyet 700'e düşüyor, 10 liraya satılacak biber 7 liraya düşecek. Bu da milli bir servet. İnsanların bütçelerine kazanç sağlıyor. Tüm çiftçilerimize yerli tohum üretimi yapmalarını tavsiye ediyorum. Deneme tohumu belediye tarafından ücretsiz veriliyor."