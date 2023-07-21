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        Haberler İş-Yaşam Yerli turist yılın ilk çeyreğinde seyahate 22,3 milyar lira harcadı - İş-Yaşam Haberleri

        Yerli turist yılın ilk çeyreğinde seyahate 22,3 milyar lira harcadı

        Yurt içinde yapılan seyahat harcamaları bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,8 artarak 22 milyar 271 milyon lirayı aşarken seyahat başına ortalama 2 bin 207 lira harcama gerçekleştirildi

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 11:06
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        Yerli turist ilk çeyrekte 22,3 milyar TL harcadı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin "Hane Halkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,5 artarak 10 milyon 90 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,4 oldu.

        Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 82,8 artışla 22 milyar 271 milyon 455 bin liraya yükseldi.

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        Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 21 milyar 47 milyon 636 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 1 milyar 223 milyon 819 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 207 lira oldu.

        Söz konusu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının 2022'nin aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla paya yüzde 35,3 ile yeme ve içme, yüzde 32,4 ile ulaştırma ve yüzde 9,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 116,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 75,8 ve konaklama harcamalarında yüzde 61,6'lık artış görüldü.

        YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

        Bu yılın ilk çeyreğinde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 18,4 ile gezi, eğlence, tatil, yüzde 5,9 ile sağlık izledi.

        Ocak-mart döneminde seyahate çıkanlar, 58 milyon 535 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 441 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken "otel" 3 milyon 685 binle üçüncü sırada yer aldı.

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