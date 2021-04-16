Yerli ve milli dijital kariyer platformu

AA

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, işverenleri, üniversiteleri, üniversite öğrencileri ve mezunları bir araya getiren yerli ve milli tek dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı'nın, Türkiye ve dünyadan gençlerin iş dünyasıyla kesintisiz etkileşim içinde olmalarına olanak tanıdığı ve gençler için fırsat eşitliği sunduğu belirtildi.

Üniversite eğitimini sürdüren ve üniversiteden mezun genç yeteneklere açık platformun, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişme kolaylığı sağladığı vurgulanan açıklamada, Yetenek Kapısı Platformu'na Türkiye ve dünyadan toplam 1405 üniversiteden 747 bin 219 öğrenci ve mezunun kayıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yetenek Kapısı üzerinden kamu ve özel sektörden pek çok işverenin staj ve iş ilanlarının, üniversite ve işverenlerin düzenlediği kariyer etkinliklerinin takip edilebildiği hatırlatıldı.

Ayrıca öğrencilerin, üniversitelerindeki kariyer merkezinde görevli profesyonel danışmanlardan randevu alarak çevrim içi ya da yüz yüze görüşme gerçekleştirebildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenek Kapısı'nın ara yüzünün değiştirilmesi, sistemin çok daha kullanıcı dostu olmasını sağlarken, içerikte yer alan bölümlerin daha dikkat çekici olmasını ve kullanılan ikonlar ile aranılan içeriğe kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamıştır. Yetenek Kapısı, her gün sayısı artan işverenlerle gençlerimizi 'www.yetenekkapisi.org' adresi üzerinden yeni kariyer imkanlarıyla buluşturmaya devam edecektir."