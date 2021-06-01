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Yerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının denemeleri Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde gönüllülere uygulanacak. Başhekim Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk gönüllü olmak için insanların tereddüt etmemesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız aşı olmaktan imtina etmesinler her türlü aşı olsunlar. Özellikle yerli aşının çalışmasına gönüllü olarak katılsınlar. Türkiye’den Sanayi Bakanımız, TÜBİTAK Başkanımız bu çalışmalarda gönüllü oldular. Herkesin çalışmaya katılmaya hevesli olmasını diliyoruz” dedi

Yerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı - Haberler
Yerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı
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DHA

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde TÜBİTAK Covid-19 Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının denemeleri için 18 yaşını doldurmuş herhangi bir sağlık sorunu ve hastalığı olmayan yeni gönüllüler bekleniyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk vatandaşların yerli aşı yaptırmaları konusunda gönüllü olmaları için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Cantürk işin gönüllük esasına dayandığını söyleyerek, "Kocaeli Üniversitesi olarak aşı çalışmalarında aktif yer alıyoruz. Yerli aşı çalışmalarında yer alacağız. Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları, 480 gönüllünün alınması gerekiyor bu çalışmaya. Bu çalışmayı yaparken Kocaeli Üniversitesi ilk kurumlardan biri olacak. Bu gönüllülük esasına dayanıyor. Kişilerden onam alınacak bunun için. Bazı kısıtlamalar olacak. Gebelere, daha önce aktif hepatit öyküsü olanlara bu aşılar yapılmayacak. Onun dışında 18 yaşının üzerindeki herkese gönüllü olanlara bu aşı yapılacak" dedi.

'YERLİ AŞININ ÇALIŞMASINA GÖNÜLLÜ KATILSINLAR'

Halkın yerli aşıya gönüllü olarak katılmasını isteyen Cantürk, "Tabi gönüllü olmak için insanların tereddüt etmemesi lazım ya normal bu aşıdan yapılacak ya da plasebo yerine diğer aşılardan yapılarak bir denge içinde götürülecek. Ortamda aşı olduğu için plasebo kullanmaya gerek olmadığı söyleniyor. Onun yerine bir gruba var olan aşılardan yapılacak bir gruba da yerli aşılardan yapılacak. Kimse hangisinin diğeri hangisinin yerli aşı olduğunu bilmeyecek. Çalışmanın sonucunda bu belli olacak. Vatandaşlarımız aşı olmaktan imtina etmesinler her türlü aşı olsunlar. Özellikle yerli aşının çalışmasına gönüllü olarak katılsınlar. Türkiye’den Sanayi Bakanımız, TÜBİTAK Başkanımız bu çalışmalarda gönüllü oldular. Herkesin çalışmaya katılmaya hevesli olmasını diliyoruz" diye konuştu.

2 AŞI DA ÜNİVERSİTEDE YAPILACAK

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan ise, "2 aşı ön planda gidiyor. Bir tanesi Kayseri’deki inaktif aşı Faz-3'e gelmek üzere diğeri de virüs benzeri partikül aşı bu da değişik bir aşı. Değişikliğe ve varyantlara uygulanabilecek değişikliğe açık bir aşı. Hem de daha önceden kullanmamış bir aşı yapısı bu da çok önemli. Bunu da ilk defa kullanılmış olacak. Faz-1 bitti Faz-2 aşamasında. Bunların her ikisine de üniversitemizde dahil olacağız. Yerli aşıyla ilgili prosedürleri hazırlanıyor" dedi.

'ENFEKSİYON BÖLÜMÜNE BAŞVURABİLİRLER'

Gönüllü olmak isteyenlerin enfeksiyon bölümüne başvurabileceklerini açıklayan Akan, şöyle konuştu: "Gönüllüler gelip başvurabiliyorlar. Biz de zaten belli bir liste var ve o listeye eklenebiliyorlar. Bunu duyurmaya çalışıyoruz. Aşı olmamışlar, 18 yaş üstündeki kişiler başvurabilirler ve uygun olup olmadıklarını tetkiklerde ilerleyeceğiz. Ama isimlerini yazdırıp iletişim bilgilerini verip enfeksiyon bölümüne başvurabilirler. Yerli aşıyla ilgili herhangi bir problem yok. Gayet iyi gidiyorlar. Bir tanesi Faz-2'ye geçmek üzere diğeri de Faz-3’e geliyor. Faz-3 bitince kullanıma girmiş oluyor. Herhangi bir problem olsa kesilip bu aşamada zaten devam edemez."

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