Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi devam ediyor

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AA

Sermaye piyasalarına yerli yatırımcıların ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'daki hisse senedi piyasasında işlem yapan yerli yatırımcı sayısı ve yerli yatırımcıların portföy değerleri geçen ay yeni rekorları beraberinde getirdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" söylemiyle başlayan dönemin yerlilerle birlikte yabancı yatırımcıların da Borsa İstanbul'a ilgisini artırdığına dikkati çekti.

Özellikle son dönemdeki halka arzlar, yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu vurguladı.

- Yerli yatırımcının portföyü kasımda 16,2 milyar lira arttı

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kasım verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay 1.657 artarak 1 milyon 867 bin 221 ulaşan yerli gerçek yatırımcı sayısı, böylece son 13 aydır rekorunu tazelemeye devam etti.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 679 bin 163 yükselirken, bu durum yüzde 57'lik artışa işaret etti.

Kasımdaki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 16 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş rekoru da geliştirildi.

Söz konusu dönemde aylık bazda ortalama 44 bin 840 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. 14 aylık yükselişin yaşandığı bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde bulunuyordu.

Kasımda yerli yatırımcının portföy değeri yaklaşık 16 milyar 230 milyon lira artarken, 185 milyar liraya ulaşan yerli gerçek yatırımcı portföy değeri de son 8 aydır rekor tazelemiş oldu.

Borsa İstanbul'da geçen ay yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısında son dönemde gözlemlenen düşüş eğilimi de terse döndü. Yabancı kurumsal yatırımcı sayısı kasımda 8 artarak 1.269'a ulaşırken, bu gruptaki yatırımcıların portföy değeri ise yaklaşık 32,4 milyar liralık artışla 227,4 milyar liraya çıktı.

Yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 12 aydır artış eğilimini sürdürüyor.

- Yerli ve yabancı portföy değerlerinde rekor kırıldı

MKK verilerine göre, kasımda Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 14,5 artışla 686 milyar 801 milyon lirayla tarihi yüksek seviyeye çıkarken, aynı dönemde Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 1.666 artarak 1 milyon 885 bin 303'e ulaştı.

Yerli yatırımcıların portföy değeri kasımda yüzde 11,6 artışla 339 milyar 837 milyon liraya, yabancı yatırımcının portföy değeri de yüzde 17,5 yükselişle 346 milyar 964 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı. Bu dönemde yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 873 bin 680, yabancı yatırımcı sayısı 58 artışla 11 bin 623 şeklinde gerçekleşti.

MKK verileri portföy dilimi bazında incelendiğinde, yerli yatırımcılar arasında kasımda portföy değeri en çok artan grup yüzde 9,8 ile 1 milyon lira ve üstü portföye sahip bulunanlar oldu. Söz konusu grubun portföy değeri, kasımda 224 milyar 200 milyon liradan 256 milyar 53 milyon liraya çıktı.

Kasımda 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında portföy değerine sahip olanların portföy değeri yüzde 6,3 yükselerek 59 milyar 924 liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı da yüzde 5,2 artışla 222 bin 849 oldu.

Yabancı yatırımcıların 346 milyar 964 milyon liralık portföyünün 346 milyar 410 milyon liralık kısmını 1 milyon lira ve üzeri portföy grubu oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcı sayısı kasım da 56 yükselerek 2 bin 277'e ulaştı.