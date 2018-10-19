Yerli yazılım şirketlerinde Vega Yazılım, şirketin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni bir eğitim programı başlattı. Verilen eğitimler ile işsizliğin azalmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden VegaGrup Yazılım Genel Müdürü Özcan Kaya, "Piyasaya daha bilgili, daha donanımlı bireyler yetiştirmek ve işsizliğin de önüne geçebilmek adına Ticaret Meslek Liseleri, muhasebe eğitimi veren Halk Eğitim Merkezleri ve üniversitelerde eğitim programları başlattık. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘Vega Bilir’ sertifikaları veriyoruz" dedi.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Programın amacının muhasebe eğitimini sektörde kullanılan güncel bilgisayar programları ile bir üst seviyeye taşımak olduğunu belirten Kaya, "Öğrencilere aldıkları konvansiyonel muhasebe eğitiminin yanı sıra, sektöre hitap eden ve yenilikçi muhasebe programları kullanımını öğretiyoruz. Ücretsiz verdiğimiz eğitimleri, 310 bayi kanalımız ile ülke geneline yayacağız" diye konuştu. Özcan Kaya, projelerinin sadece eğitim ve istihdam alanında değil, sanayi ve ticaret odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bazı kamu kurumlarına yönelik de devam edeceğini sözlerine ekledi.

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