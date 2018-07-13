Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nın sürpriz çıkışlarından birini gerçekleştiren Yerry Mina, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Barcelona'dan ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki futbolcu, "Sakinim. Karmaşık bir durum, kendim ve geleceğim için en iyi kararı vermek istiyorum" dedi.

Barcelona tarafından sezon ortasında transfer edilen Mina, Dünya Kupası'yla ilgili, "Sandığınız kadar mutlu bir dönem geçirmedim. Kötü zamanlar yaşadım, her şeyin parçalandığını hissettim" diye konuştu. Katalan ekibinden ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili net konuşmayan futbolcu, "Barcelona'dan sonra süre alabileceğim ve sakin bir yerde oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM: İLGİLENİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dünya Kupası'nda beğendiğim oyunculardan bir tanesi stoper Yerry Mina. Açıkçası, onunla ilgilendiğimiz de doğrudur. Oynamıyordu genel olarak, yedekti. Kolombiya'da ilk maç oynamadı, yedekti. Hatalı goller yeyince ilk maçta değiştirdiler. Yerry Mina konusu böyle.." diyerek Mina'yı istediklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe'yle de adı geçen Kolombiyalı için Everton'ın da teklif yaptığı belirtiliyor.

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