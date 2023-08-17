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        Haberler Müzik 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' yayında

        'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' yayında

        Tonguç Vural'ın 3'üncü stüdyo albümü 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek', müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:53
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        3'üncü stüdyo albümünü çıkardı
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        Tonguç Vural, 3'üncü stüdyo albümü 'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek'i yayınladı.

        'Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek' adlı albümde büyük ozanlarımızın şiirlerinin yanı sıra, sanatçının hayatından, duygularından ve düşüncelerinden izler taşıyan şiirler de yer alıyor. Tonguç Vural, şarkılarını; müzik ve sanat merkeze alındığında sorumluluğunun farkında, abartmadan, yaşadığımız çağa yakışan sade bir söyleyişle yorumladı.

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        Güçlü virtüözlerin zengin enstrüman işçiliği ile gerçekleşen albümün aranjörlüğünü Ayhan Orhuntaş yaptı, müzik programlama ve tuşlu çalgılar ise yine ona ait. Kayıt / Mix / Mastering Erkan Akpınar (Ses mühendisi) tarafından gerçekleştirdi. Dolby Atmos Mixing / Apple Digital Mastering yine Ayhan Orhuntaş tarafından yapıldı.

        Albümde sanatçıya; Erdi Arslan (Klasik Flüt & Klarnet & Saksafon & Zurna), Murat Süngü Yaylı Grubu (Keman & Çello), Ayhan Orhuntaş (Klasik & Akustik & Elektrikli Gitar), Aslıhan Ceylan (Obua), Durmuş Kızak (Bas Gitar), Kemal Kaplan (Bağlama), Erkan Akpınar (Davul), Didem Çimen / Türkay Türkmen (Vokal ) eşlik etti.

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        #Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
        #Tonguç Vural
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