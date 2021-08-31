"Yeryüzü cenneti" Nemrut'un "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı

AA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.Nemrut Kalderası, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ile bünyesinde barındırdığı kuş türleri, boz ayıları ve diğer biyoçeşitliliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı için çekim alanı.

Eşsiz manzarada doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunan ve özellikle son yıllarda sağlanan huzur ortamından dolayı kampçıların da uğrak yeri haline gelen Nemrut Kalderası'nın kesin korunacak alan ilan edilmesini bölge halkı ve ziyaretçiler sevinçle karşıladı.

- "Bu doğal güzelliği herkesin bilmesi ve görmesi gerekiyor"

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AA muhabirine, dünyanın ikinci, Türkiye'nin de en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün UNESCO'ya aday, güzel coğrafi bir merkez olduğunu söyledi.Nemrut'un, görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir nokta olduğunun altını çizen Geylani, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla, doğal sit alanı Nemrut Kalderası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Böylelikle Nemrut'un doğallığı ve güzelliği daha hassas şekilde takip edilecek. Oradaki endemik bitkiler ve biyoçeşitlilik korumaya alınacak. İnşallah önümüzdeki dönemlerde UNESCO'ya adayız ve onaylanmasından da büyük oranda ümitliyiz. Bu kararın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum."Alınan kararla, alanın doğal yapısına müdahale edilmeyeceğini ve yapılacak projelerin kurul tarafından belirleneceğini ifade eden Geylani, belediye olarak diğer kurumlarla koordineli şekilde Nemrut'u ilk başta ülkeye akabinde dünyaya tanıtacaklarını bildirdi.

Geylani, bu doğal güzelliği herkesin bilmesi ve görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Nemrut hak ettiği yere gelecek. Daha çok turistin ziyaret edeceğini bekliyoruz. Gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. Mükemmeliyet ödülü almış bir kaldera. Tamamen doğal olan bu alanın korunması gerekiyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin doğanın korunmasına hassasiyet göstermesini beklediklerini aktaran Geylani, şöyle devam etti:

"Hep beraber Nemrutumuza sahip çıkacağız. Yurt dışındaki bütün potansiyellerin gelip görebileceği ve gezebileceği dünyanın merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Çünkü 2 bin 250 rakımda çanak genişliği yaklaşık 50 kilometre olan kalderada ılık ve soğuk sular ile buhar bacaları var. Deniz seviyesinden 2 bin 500 rakımda manzaralık bir merkez. Her tarafı doğal olan bu alanın korunması bu kararla kesinleşti."

Ailesiyle Nemrut Kalderası'nı ziyaret eden Erdal Çetin ise "Cumhurbaşkanımızın burayı bu derecede koruma altına alması Bitlisliler olarak bizi oldukça sevindirdi. Burası bir doğa harikası. Bu karar keşke daha önceden alınsaydı. Bugünden sonra güzel şeyler olacak." dedi.

Şirin Çetin de Nemrut'un çok güzel ve doğal bir yer olduğunu, hassas alan ilan edilmesinin çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.