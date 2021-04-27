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Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek

Yemen'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olanlar için Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından açılacak 3 yeni beslenme sağlığı merkezinin kurulumuna, Nef Vakfı destek verecek.

Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek
AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda 2 milyon 300 bin çocuğun yeterli beslenemediği Yemen'de, bu yıl 400 bin çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

Yeryüzü Doktorları da ilk olarak gönüllü sağlık ekipleriyle gidip ihtiyaç analizi yaptığı, daha sonra beslenme sağlığı merkezleri açtığı Yemen'de, 5 yaş altı çocuklara, hamile ve emziren annelere beslenme tedavisi hizmeti veriyor.

Sosyal sorumluluk ve topluma katkı sağlamak için yardımlar gerçekleştiren Nef Vakfı da Yeryüzü Doktorları iş birliğiyle Yemen'de açlık mücadelesine katkı sunacak.

Vakıf, Yemen'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlara nefes olmak için Yeryüzü Doktorları Derneğinin açacağı 3 yeni beslenme sağlığı merkezinin kurulumuna destek verecek. Vakıf, bu merkezlerde sunulan beslenme muayeneleri ve tedavileri ile çocukların yeterli gelişim göstermelerine ve annelerin sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebilmelerine vesile olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, uzun yıllardır açlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda sağlık hizmeti sunduklarını, beslenme merkezleri açtıklarını, özel terapötik tıbbi beslenme tedavileri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yemen'in bu hizmetleri verdikleri ülkelerden biri olduğuna işaret eden Güney, "Yemen'in Aden ve Hadramut illerinde açtığımız 4 beslenme sağlığı merkezinde bugüne kadar 82 bin 157 kişiye muayene, 12 bin 40 kişiye de beslenme tedavileri uyguladık. Nef Vakfı ise bölgede 3 yeni beslenme sağlığı merkezi açmamıza destek verdi. Açılan klinikler, açlık yüzünden sağlık sorunları yaşayan insanların iyileşmesine, yetersiz beslenme nedeniyle malnutrisyonlu bir bebeğin özel tıbbi beslenme tedavileriyle hayata yeniden tutunmasına vesile olacak. Açlık ile mücadele eden Yemen halkını görmezden gelmeyerek destek veren Nef Vakfı'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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