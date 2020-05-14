Yeryüzü Doktorlarından Suriyelilere ramazanda gıda yardımı - HATAY

Derneğin Başkanı Yahyahan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi Suriyeli aileler için ramazanda da çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iftar sofraları kurmak yerine kumanya hazırladıklarını anlatan Güney, Afrin'de çadır kentlerdeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.Güney, ramazanda 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftar için kumanya ulaştırdıklarını kaydetti.
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