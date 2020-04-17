Yeryüzü Doktorlarının

AA

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamada, "Destek Kiti Ulaştırın, İyilik Bulaştırın" kampanyası devam ederken, yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, ilk olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde dağıtılan kitlerin toplamda 18 hastanede 2 bin 55 kişiye ulaştığını belirtti.

Güney, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan halkımız, şimdi de ne hastanedeki hastalarını unutuyor ne mahallesinde, apartmanında desteğe ihtiyacı olanları. Biz de emanetleri yerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu an birçok hastaneden aranıyoruz. Hastalara bu kitleri ulaştırmamız isteniyor. Bunlarla birlikte kitleri alan hastalardan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Şimdi daha çok destekle daha çok hastaya ulaşmayı hedefliyoruz ve diyoruz ki halkımız evlerinde kalarak hem koronavirüsten korunabilir hem de evlerinden iyilik bulaştırabilir."