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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Yeşil Burun Adaları: 1 - Moritanya: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Yeşil Burun Adaları: 1 - Moritanya: 0 MAÇ SONUCU

        Yeşil Burun Adaları, Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Moritanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yeşil Burun Adaları'na çeyrek finali getiren golü 88'inci dakikada penaltıdan Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:43
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        Yeşil Burun'a çeyrek bilet Mendes'ten
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        Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turu karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları ile Moritanya, Felix Houphouet-Boigny Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 88'inci dakikasında Yeşil Burun Adaları penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes, meşin yuvarlağı filelere gönderek ülkesini 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Yeşil Burun Adaları, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Yeşil Burun Adaları'nda galibiyet golünü kaydededen Ryan Mendes 90 dakika sahada kalırken; MKE Ankaragücü formasını terleten Garry Rodrigues ise 72'nci dakikada oyuna dahil oldu.

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