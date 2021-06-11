Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği

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61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının Türkiye’de tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TİM’in girişimleri ile pandemi döneminde ihracatçının pazarlara hızlı erişiminine katkı sağlayacak, Türkiye’nin ihracat hacmini artıracak önemli bir karara imza atıldı. Alınan kararla, yeşil pasaport hamili ihracatçılar, koronavirüs aşısında öncelikli gruba alındı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

Yeşil pasaportlu ihracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Talebimize olumlu cevap vererek her zaman olduğu gibi ihracat ailemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailemiz, dünyanın birçok noktasıyla doğrudan temas halinde. Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçımız, ürünlerimizi dünyaya hızla ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. Önemli pazarlarımız aşı pasaportu uygulaması başlatırken bu pazarlara erişimimizi, alınan aşı kararı kolaylaştıracaktır. Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Talebimize olumlu cevap vererek her zaman olduğu gibi ihracat ailemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.