Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası

Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında şampiyonluk yarışı veren takımlardan lider Borussia Dortmund, Westfalen Stadı'nda Bayern Münih'i ağırlayacak. Karşılaşma, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında ise İran'ın Persepolis takımı, deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın, Japon kulübü Kashima Antlers'i ağırlayacak. Mücadele, başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak.

Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinin ilk ayağında Arjantin temsilcilerinden Boca-Juniors, River Plate'i TSİ 23.00'te konuk edecek.

11 Kasım Pazar günü ise İngiltere, İtalya ve Fransa'da önemli maçlar yapılacak. İngiltere Premier Lig'in 12. hafta derbisinde, lider Manchester City ile Manchester United karşılaşacak. Mücadele, Etihad Stadı'nda TSİ 19.30'da oynanacak. Milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ise deplasmanda Chelsea ile TSİ 17.15'te maça çıkacak.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, lider Juventus'u San Siro Stadı'nda TSİ 22.30'da ağırlayacak. Cengiz Ünder'li Roma da Sampdoria ile Olimpiyat Stadı'nda TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında (Ligue 1) eski formundan uzaklaşarak kümede kalma mücadelesi veren Thierry Henry yönetimindeki Monaco, 12'de 12 yapan lider Paris Saint-Germain'i (PSG) TSİ 23.00'te konuk edecek.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde milli oyuncular Emre Mor ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun rakibi ise bu sezon eski formunu yakalamakta zorlanan Real Madrid olacak. Müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

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