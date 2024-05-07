Yeşil şifa: 10 adımda evde aloe vera yetiştirme rehberi!

6. KAKTÜS KARIŞIMI KULLANIN

Diğer kaktüsler gibi aloe de kuru, kumlu toprağı tercih eder ve sürekli bol nemli toprağın içerisinde iyi büyümez. Kaktüsler veya sukulentler yani sularını depolayan ve köklerinin nemli olması yerine kuru olmasını tercih eden bitkiler için özellikle yapılmış bir karışım satın almak için bahçe ürünleri mağazasına başvurabilirsiniz.