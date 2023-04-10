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Yeşil Sol Parti 28. Dönem milletvekili aday listesi belli oldu!

Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesi...

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  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    Yeşil Sol Parti 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Emek ve Özgürlük İttifakı; HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşan Yeşil Sol Parti 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesi...
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ YSK'YA SUNULDU!

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi. Aday listesi  Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim edildi.
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini bildirdi.

     

    Yeşil Sol Parti MYK Üyesi Devrim Turgay Yılmaz, beraberinde HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve partililerle Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) geldi.
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tiryaki, partileri için hem mutlu hem de üzücü bir gün olduğunu söyledi.

    Tiryaki, şunları kaydetti:

     

    "Halkların Demokratik Partisi adıyla seçime katılamadık. Hakkımızda bir kapatma davası sürüyor. İstemesek de çok içselleştirmesek de içinde bulunduğumuz koşullar, bir yol denememize neden oldu. Seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden katılacağız. 81 il ve bütün seçim çevrelerinden seçime katılacağız. Listelerimizin tamamını verdik. Umarım ülkemizin demokrasisine katkı sunacak bir seçim olur."
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    EŞ BAŞKANLAR ŞANLIURFA VAN'DAN

    HDP, kendi amblemiyle seçime girmek yerine kapatma davasına karşı tedbiren Yeşil Sol Parti listesinden seçime katılma kararı almıştı. Bu kapsamda HDP'nin eş başkanlarından Mithat Sancar Şanlıurfa'dan, Pervin Buldan da Van'dan aday gösterildi.
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    YEŞİL SOL PARTİ ADAY LİSTESİ

    ADANA

    1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ
    2- FERHAT KABAİŞ
    3- ROJBİN ÇELİK
    4- MEHMET KARAKIŞ
    5- DELAL MAMUK
    6- BARIŞ KARABIYIK
    7- ŞÜKRAN EFETÜRK
    8- MÜNİR KORKMAZ
    9- SEVİL ARACI
    10- HÜSEYİN AĞAÇ
    11- EVRİM AYMAN
    12- SERKAN NAR
    13- HAFİZE ATLI
    14- NEZİR DORAK
    15- SUAT NACAR

    ADIYAMAN

    1- ALİ KENANOĞLU
    2- HAYRİYE KORKMAZ
    3- MEHMET SELİM ÖZBEK
    4- BİRSEN TUNÇ SİRKECİ
    5- HASAN SABRİ YORULMAZ

    AFYONKARAHİSAR

    1- HELİN ELİF GEYİK
    2- ÇAĞDAŞ SİNAN DAĞ
    3- TÜLAY KILINÇ
    4- MEHMET ÇALASIN
    5- AYŞENUR DİLAN KARADEMİR
    6- BATUHAN ÇITAKBAŞ

    #habericireklam#300x250#110#right#

    AĞRI

    1- SIRRI SAKİK
    2- NEJLA DEMİR
    3- HEVAL BOZDAĞ
    4- ZELAL YILMAZ

    AMASYA

     

    1- HAYDAR GÖRGÜ
    2- ZÜLBİYE YILMAZ
    3- ENVER LAÇİN
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    ANKARA 1. BÖLGE

    1- EMİRALİ TÜRKMEN
    2- SELMA GÜRKAN
    3- ALİ ÖZKAN
    4- RUKEN DİLARA ZAF
    5- ERCAN SADIK İPEKÇİ
    6- SILA ALTUN
    7- ÇAĞDAŞ SİNAN KÜPELİ
    8- ZİŞAN KÜRÜM YILMAZ
    9- MEHMET AKIN ATAUZ
    10- HATİCE GÖZEN
    11- BÜLENT KAYA
    12- EROL AKKUŞ
    13- UFUK ÖZEL

    ANKARA 2. BÖLGE

    1- OĞUZ FİDAN
    2- GÜLTEN KAHRAMAN
    3- EVREN ÇEVİK
    4- SİMA ARİ
    5- HÜSEYİN GEVHER
    6- MUSTAFA YAVAŞOĞLU
    7- MURAT ÇELİK
    9- BAHYETTİN BATUR

     

    ANKARA 3. BÖLGE

    1- METİN KILIÇ
    2- ALİŞAN ŞAHİN
    3- ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
    4- İSMET İLKUTLU
    6- HÜSEYİN ÖZKAN
    7- HACER KELLECİ KAPLAN
    8- FECRİ ASLANKAN
    10- MEHMET VEYSEL TEMELLİ
    12- ÖZCAN OTİ
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    ANTALYA

    1- HAKKI SARUHAN OLUÇ
    2- CANAN ÇALAĞAN
    3- MUHSİN TAŞAR
    4- ZÖHRE TEDİK
    5- ERBAKAN TAĞ
    6- HÜLYA HASBAY
    7- SELAMİ ÖZYAŞAR
    8- NİGAR DURMUŞ
    9- FIRAT EREN
    10- NERİMAN BAKIR
    11- HASAN DOĞAN
    12- HÜLYA AKTAŞ
    13- EYUP UŞMA
    14- KAMİLE YILMAZ
    15- MAHİR DOĞAN
    16- NEFİSE OĞUZ
    17- SERDAR KÖŞKEROĞLU

    ARTVİN

    1- FULDEN ŞAHİN
    2- SABRİ VAYİÇ

    AYDIN

    1- EBRÜ GÜNAY
    2- ROJİN TANHAN DOĞAN
    3- SİNAN ÇAKMAKÇİ
    4- MEDİHA AYHAN
    5- ABDURRAHMAN SARAN
    6- ALİ DAĞ
    7- ZERRİN ALPARSLAN
    8- MUHARREM ŞENOL

    BALIKESİR

    1- MUSTAFA YILDIZ
    2- GÜL ERTUNAN KARAASLAN
    3- CANŞAH ÇELİK
    4- MEHMET ASLAN
    5- MEHMET ÇELİKTEN
    6- EMİN FİLİZ
    7- FİKRİYE YADIRGI
    8- NEVİN YILMAZ ÇAKALOZ
    9- MEDİNE ÇAĞLIYAN

    BİLECİK

    1- HÜSEYİN AĞLAR
    2- ZÜLEYHA ÇENGEL

    BİNGÖL

    1- ÖMER FARUK HÜLAKÜ
    2- CEMİLE TURHALLI BALSAK
    3- FARUK ARIS

    BİTLİS

     

    1- HÜSEYİN OLAN
    2- SEMRA ÇAĞLAR GÖKALP
    3- ENVER BARİN
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    BOLU

    1- GÜNAY BATUR
    2- ÇİÇEK TUTUŞ
    3- ÖYKÜ ILGIN GÜRSES

    BURDUR

    1- REYHAN YİĞİT
    2- MURAT YANMAZ
    3- SEMRA BAYSAL

    BURSA 1. BÖLGE

    1- CEYLAN EROL ERDOĞAN
    2- CAHİT KIRKAZAK
    3- SÜMBÜL ORHAN
    4- KEMALETTİN YILDIZ
    5- MAHKUM TAŞ
    6- RÜSTEM AVCI
    7- ABDULKADİR BAYDUR
    8- MEHMET ALİ DOĞU
    9- BERKAY AKKUŞ
    10- SERHAT ÇELİK

    BURSA 2. BÖLGE

    1- NECDET İPEKYÜZ
    2- AYTEN AVDAN
    3- RASİM ÇELİK
    4- EYLEM DİNDAROĞLU
    5- KEMALETTİN DOĞAN
    6- YÜCEL YENTÜRK
    7- BAHAR TOPRAK
    8- HAKİM TOKMAK
    9- MAZLUM TAŞ
    10- MEHMET BURAK KOYUNCU

    #habericireklam#300x250#110#right#

    ÇANAKKALE

    1- ADİLE YALÇIN
    2- SİNAN EKİNCİ
    3- SEDA ALÇINAR
    4- ERGİN FİDAN

    ÇANKIRI

    1- HAKAN CAN NESLİOĞLU
    2- MELİHA DURMUŞ

    ÇORUM

     

    1- ŞEREF KARATAŞ
    2- FADİME GÜLER ELİK
    3- ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
    4- MUHARREM ÖZÜNEL
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    DENİZLİ

    1- ABDULLAH KOÇ
    2- ŞENOL AKYOL
    3- MAHİDE ÖZTÜRK
    4- MURAT ENGİZ
    5- SONGÜL AKKOYUN
    6- ELİF KAVİLİ
    7- HAVVA MEŞE

    DİYARBAKIR

    1- BERDAN ÖZTÜRK
    2- HALİDE TÜRKOĞLU
    3- OSMAN CENGİZ ÇANDAR
    4- ADALET KAYA
    5- SERHAT EREN
    6- SEVİLAY ÇELENK ÖZEN
    7- MEHMET KAMAÇ
    8- CEYLAN AKÇA CUPOLO
    9- MEHMET EMİN AKTAR
    10- AZAD BARIŞ
    11- SONGÜL AYTEK AVŞAR
    12- SAMET MENGÜÇ

    EDİRNE

    1- HANIM GÜZEL
    2- SERDAL ZIMBA
    3- ÖZLEM ÖZDEMİR
    4- ERDAL AYDEMİR

    ELAZIĞ

    1- SAVAŞ ERDOĞAN
    2- NURŞAT YEŞİL
    3- FUAT DOĞAN
    4- SULTAN YARAY
    5- NURETTİN BOĞATEKİN

    ERZİNCAN

    1- HAYDAR POLAT
    2- AYFER TURĞUT

    ERZURUM

    1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
    2- ABDURRAHMAN SEVER
    3- BAHAR GÖKSU
    4- AYŞAN TARLAN

    ESKİŞEHİR

    1- ALİ İHSAN GEZER
    2- FELEK AKSOY
    3- MÜSLÜM KOYUN
    4- FADİME PULAT
    5- DİLAVER ASLAN
    6- ALEYNA CEREN KÖKOĞLU

    GAZİANTEP

    1- SEVDA KARACA DEMİR
    2- MURAT SARISAÇ
    3- SONGÜL KOÇDAĞ
    4- MUSA AYDIN
    5- DİLAN GÜLER
    6- KAHRAMAN ÇİÇEK
    7- FATMA BAYINDIR ÖZGÜR
    8- ABDULLAH GÖZEN
    9- AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP ARSLAN
    10- EDHEM ÜNAL
    11- ELİF YALÇIN
    12- YILMAZ AÇAN
    13- SİNEM ERENER BALLAN
    14- MUHAMMED SAİD GÖRGÜN

    GİRESUN

     

    1- RAMAZAN DOĞRU
    2- BEKİR YILMAZ
    3- SANEM DENİZ KURAL
    4- BÜLENT UZUN
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    GÜMÜŞHANE

    1- ELİF ÇİFTÇİ
    2- NEHİR SEVİM

    HAKKARİ

    1- VEZİR COŞKUN PARLAK
    2- ÖZNUR BARTİN
    3- ONUR DÜŞÜNMEZ

    HATAY

    1- KEREM NALBANT
    2- ŞİRİN NUR VURAL
    3- NİHAT ERASLAN
    4- MEHTA SERT
    5- YUSUF KİMYON
    6- MEDİHA ÖNCEL MUHAMMAD
    7- HASAN FEHMİ GÖRÜR
    8- GÖNÜL ÖZTÜRK
    9- MEVLÜT BULGUR
    10- ERCÜMENT KİMYON
    11- HERDEM ACAR

    ISPARTA

    1- CÜNEYT LALOĞLU
    2- NAZLI TABAK
    3- MEHMET TAŞÇI
    4- NURTEN KARAGÖZ

    MERSİN

     

    1- ALİ BOZAN
    2- PERİHAN KOCA
    3- MUSTAFA TÜRK
    4- HAMDİYE KIRICI
    5- ŞERİF DURMAZ
    6- HACI BAYRAM KIZARTICI
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    İSTANBUL 1. BÖLGE

    1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER
    2- KEZİBAN KONUKCU KOK
    3- HAKAN ÖZTÜRK
    4- TURGUT ÖKER
    5- DERSİM DAĞ
    6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
    8- ABDULCEBAR BARIŞ
    10- TUNCAY GÖKÇE
    11- ERDAL GÜZEL
    12- PERVİN TUNBUL
    13- AYHAN ERGENÇ
    14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
    15- DEVRİM ŞİMŞEK
    16- BURCU AYYILDIZ
    17- BEKİR KIRICI
    18- SILA ÖZTÜRK
    19- HÜSNÜ ALKAN
    20- ÖZGÜL BİNGÖL
    21- ALAETTİN ALTINTAŞ
    22- NİLAY KUŞ
    24- CEVRİYE AYDIN
    25- ALİ ŞENGÜL
    26- ZEKİNE TÜRKERİ
    27- İSHAK KARAKAŞ
    28- AYŞE TEPE DOĞAN
    29- ALİ DOĞAN
    30- AYTEN BİNGÖL
    31- REŞİT KÖÇEROĞLU
    32- ROZERİN KAYA
    33- NEFİSE AKSOY
    34- YILMAZ CESUR
    35- YAĞMUR KAVAK

    İSTANBUL 2. BÖLGE

     

    1- CENGİZ ÇİÇEK
    2- ÖZGÜL SAKİ
    3- HASAN KAYA CEMAL
    4- ONUR HAMZAOĞLU
    5- KAMİLE KANDAL
    6- HIDIR KARADAŞ
    10- DİLŞAT CANBAZ KAYA
    11- ERDAL DOĞAN
    12- AYŞEN AKSOY
    13- AHMET SAYMADİ
    14- MENEKŞE KIZILDERE
    15- CELAL ALPHAN
    16- HAZAN İLİK
    17- SERVET GÜZEL
    18- BERFİN POLAT
    19- MUSTAFA ÖZTÜRK
    21- ŞADİ ÖZDEMİR
    22- MEHMET TİMURTAŞ
    23- NURAY ONUK
    24- ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
    25- GÜNER BASUT
    26- GÖKHAN ÇETİN
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    İSTANBUL 3. BÖLGE

    1- ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
    2- İSKENDER BAYHAN
    3- ÇİÇEK OTLU
    4- CELAL FIRAT
    5- CEMİL GÜNGÖREN
    6- KEREM FIRTINA
    7- İLKNUR BİROL
    8- ABDULHAKİM DAŞ
    9- ÇİÇEK ARIÇ
    10- EDİP ARSLAN
    11- ERDAL ATAŞ
    14- FERDİ YAMAR
    15- NALAN ÇELİK
    16- UĞUR ŞEKER
    17- NEVRİM KOTANOĞLU
    18- YUSUF YALVAÇ
    19- GÜLFİRAZ SAĞLIK
    20- HÜSEYİN ÇALİŞCİ
    21- ELİF BAYSAL
    22- NİZAMETTİN ÖZTÜRK
    23- ÖZGÜL BAYDOĞAN
    24- ERCAN SAĞLAM
    25- NESRİN ARSLAN
    26- FAİK DELİ
    27- FATMA KÖMÜRCÜ
    28- HÜSEYİN FİDANBOY
    29- LEVENT GÖKÇEK
    30- AYŞE CENGİZ
    31- ABDURRAZAK EKİNCİ
    32- ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
    33- PINAR KAYALAR
    34- MEHMET ŞERİF ÖNER
    35- ERGÜN ŞİMŞEK
    36- İRFAN HÜLAKÜ

    İZMİR 1. BÖLGE

    1- BURCUGÜL ÇUBUK
    2- ABDULMECİT YILDIRIM
    3- SEMRA KIRATLI

    İZMİR 2. BÖLGE

     

    1- İBRAHİM AKIN
    2- CANAN KEBENÇ ÖZKAN
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    KARS

    1- GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
    2- GÜLCAN ALP
    3- SERTAÇ ÇELİKKALELİ

    KASTAMONU

    1- BERRİN SELBUZ
    2- FİKRET TUFANYAZICI
    3- SÖZDAR AKDOĞAN

    KAYSERİ

    1- DAĞISTAN BUDAK
    2- NURAN ERGEN KILIÇ
    3- HASAN DAŞKIN
    4- FADİK TEMİZYÜREK
    5- İZZET KAPLAN
    6- RANA BERK
    7- İHSAN SARIYAR
    8- SELMA KARAMAN
    9- ALİ ÇELEBİ
    10- NECLA AKTAY

    KIRKLARELİ

    1- MERAL GARİP
    2- ERDAL TEKTAŞ
    3- AYŞEN ECE KAVAS

    KIRŞEHİR

    1- MUSTAFA KARAMAN
    2- BEHİYE AKYOL

    KOCAELİ

    1- ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

    KONYA

    1- MULLA ŞİMŞEK

    KÜTAHYA

    1- AYŞEGÜL KORKUTAN
    2- BİLAL BİLİN
    3- AZİME DAŞ
    4- NİHAT YILDIRIM
    5- FİLİZ PEŞTEK KESKİN

    MALATYA

    1- PERİHAN YÜCEKAYA
    2- YUSUF BOZKUŞ
    3- SEVİM ALAGÖZ
    4- HÜSEYİN KILINÇ
    5- ROZERİN ERCAN

    MANİSA

    1- HABİP EKSİK

    KAHRAMANMARAŞ

    1- HÜSEYİN EROĞLU
    2- AYŞEGÜK DEMİROĞLU

    MARDİN

    1- SALİHA AYDENİZ
    2- KAMURAN TANHAN
    3- BERİTAN GÜNEŞ
    4- GEORGE ASLAN
    6- SELAHATTİN ERTAŞ

    MUĞLA

    1- HASAN YILDIRIM

    MUŞ

    1- SEZAİ TEMELLİ
    2- SÜMEYYE BOZ
    3- SERHAT DURSUN

    NEVŞEHİR

     

    1- CAFER KILIÇ
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    NİĞDE

    1- YASEMİN KAYA
    2- CUMALİ ADIGÜZEL
    3- MEDİNE ÇEKEN

    ORDU

    1- İBRAHİM ÖZDEMİREL
    2- NURCAN KARASU
    3- ŞEREF ÖZKAN
    4- ÖZDEN ÜNAL
    5- ORHAN KOCA
    6- ERTAN KABADAYI

    RİZE

    1- AYŞE BEKAR
    2- NECMETTİN DURMUŞ
    3- ALİ HAMDİ CUVELEK

    SAKARYA

    1- SELAHATTİN YILMAZ
    2- NAHİDE DOĞAN
    3- İBRAHİM ÇELİK
    4- FİLİZ TURAK
    5- FETHİ BULUŞ
    6- HÜSEYİN ATILGAN
    7- MERAL ATMAN
    8- HÜSEYİN KAYA

    SAMSUN

    1- EMEL ZENGİN ÇAKIR
    2- SAVAŞ KARADUMAN
    3- MENEKŞE TUREN
    4- MAHMUT SÜRMELİ
    5- GÜNER KARADUMAN
    6- VEDAT ÜNAL
    7- AHMET YALÇIN
    8- OSMAN BAYRAK
    9- ORHAN GAZİ KOFOĞLU

    SİİRT

    1- TUNCER BAKIRHAN
    2- SABAHATTİN ERDOĞAN SARITAŞ

    SİNOP

    1- YILDIZ ÖZBEK
    2- AHMET YORKUN

    SİVAS

    1- GANİ KAPLAN
    2- MEHMET MUSTAFA YILDIZ
    3- VİLDAN DOĞAN
    4- HÜSEYİN ÖZCAN
    5- SELMA ÖZEL ASI

    TEKİRDAĞ

    1- MUAZZEZ ORHAN IŞIK

    TOKAT

    1- MELTEM IŞIK
    2- EROL TUNÇ
    3- NACİYE İSKENDER
    4- ŞABAN YEĞİN
    5- SİBEL UZUN

    TRABZON

    1- FATMA BİÇER
    2- ABDUL ÖZCAN
    3- HANİFE SEVER
    4- İBRAHİM BAYKAN
    5- NURETTİN KARADENİZ
    6- İSMAİL CAVGA

    TUNCELİ

    1- AYTEN KORDU

    ŞANLIURFA

    1- MİTHAT SANCAR
    2- ÖMER ÖCALAN
    3- DİLAN KUNT AYAN
    4- FERİT ŞENYAŞAR
    5- ALİYE KIZILDAMAR
    6- BÜLENT AŞA
    7- NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ
    8- REMZİ GENÇDAL
    9- CEMİLE ŞAHİN
    10- BAVER GÜL
    11- AYŞE TUTKU
    12- HALİL ÇAY
    13- MIZGİN ALBAYRAK
    14- CELALEDİN ERKMEN

    UŞAK

    1- AHMET YILMAZ
    2- AYSU TOPAL
    3- ÜNAL ŞEREF

    VAN

     

    1- PERVİN BULDAN
    2- ZÜLKÜF UÇAR
    3- GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
    4- SİNAN ÇİFTYÜREK
    5- GÜLDEREN VARLİ
    6- MAHMUT DİNSAR
    7- HAVİN KİYE
    8- TAYLAN ERTAŞ
  • YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 seçimleri Yeşil Sol Parti 28. Dönem HDP milletvekili aday listesinde kimler var ve nereden kaç aday çıktı?

    YOZGAT

    1- CEMAL BİLGİN
    2- KÜBRA DERİN
    3- MEHMET ŞİRİN HARHAR
    4- ÖZLEM AYDIN

    ZONGULDAK

    1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
    2- DENİZ TOPÇU
    3- BAYRAM SARI
    4- SEYFULLAH YILMAZ
    5- HİKMET ARSLAN

    AKSARAY

    1- SABUHA AKDAĞ
    2- BERDAN BORA AKKAYA
    3- SAYMA ARİÇ
    4- İRFAN YAKŞİ

    BAYBURT

    1- MESUT BİLGİ

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    KARAMAN

    1- YILDIZ KILINÇ
    2- KAYHAN YÜKSEL
    3- ELİF KIVIRCIK

    KIRIKKALE

    1- BURAK ÇOĞALAN
    2- RAHİME KÜRKÇÜ
    3- VELAT AYGÜN

    BATMAN

    1- KESKİN BAYINDIR
    2- ZEYNEP ODUNCU
    3- MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
    4- NURTEN ERTUĞRUL
    5- EKREM BARAN

    ŞIRNAK

    1- NEVROZ UYSAL ASLAN
    2- MEHMET ZEKİ İRMEZ
    3- AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
    4- BEDİRHAN OSAL

    BARTIN

    1- SOLMAZ ÖZLEN
    2- ALİ ÖZKAN

    ARDAHAN

    1- ÖZGÜR TANIŞ
    2- DİCLE AKTÜRK

    IĞDIR

    1- YILMAZ HUN
    2- AYSEL ARAS

    YALOVA

    1- TUNCAY TURANLI
    2- TÜRKAN ASLAN
    3- ABDURRAHMAN APAK

    KARABÜK

    1- İBRAHİM EKER

    KİLİS

    1- MEHMET SEFA ÖZDEMİR
    2- GÜLŞEN KARASU

    OSMANİYE

    1- SEVGÜL AYDIN
    2- ZİYA BAYRAM
    3- SEREN ELATAŞ
    4- SABAHATTİN OKUDUCU

    DÜZCE

     

    1- EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
    2- MUSTAFA ADAY
    3- BERİVAN BUDAKBEYOĞLU

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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