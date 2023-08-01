Yeşil Vadi'nin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! "O adamda çok kötü bir şey var!"

Yeşil Vadi'nin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! "O adamda çok kötü bir şey var!"

Yeşil Vadi'nin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı! "O adamda çok kötü bir şey var!" Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Show TV’nin günlük dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa, ormanda rastladığı yabancının hayatını değiştireceğinden habersizdir. Büşra ile evlenemeyeceğini öğrenen Selim yıkılır. Kadir, kendini affettirmek için bir sürpriz planlar. Melissa, Fevzi ile Orhan arasındaki düğümü çözmeye çalışırken, Defne ile arkadaşlıkları biter. Orhan’dan intikam almaya karar veren Büşra, Azra ile konuşur.

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Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 23. Bölüm Tanıtımı;

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