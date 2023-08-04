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        Haberler Televizyon Yeşil Vadi'nin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sonunda şu veteriner kızla adını çıkartmayı başardı"

        Yeşil Vadi'nin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! "Sonunda şu veteriner kızla adını çıkartmayı başardı"

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 20:48
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        Yeşil Vadi'nin Kızı 26. bölüm fragmanı
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        Show TV’de izleyici karşısına çıkan, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi’nin Kızı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Dedikodular yüzünden Öykü ile Metin’in arası açılır. Cüneyt, Mahinur ile geçmişin izlerini silmek ister. Büşra, Orhan’a karşı koyamaz ve kırılan gururuyla baş başa kalır. Mahinur kasabadaki dedikodulara son verecek bir yol bulurken, Reyhan ile Azra arkadaşlığı başlar. Fevzi, Öykü’nün izini bulur.

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        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 26. Bölüm Tanıtımı;

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