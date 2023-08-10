Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 30. Bölüm Tanıtımı;

30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahinur ve Cüneyt yeni bir başlangıç yapar. Gölde bulunan ceset Karakiraz’ı karıştırır. Melissa ise cesetle ilgili araştırma yaparken fark ettiği detayla sarsılır. Her şeyi itiraf etmek zorunda kalan Hazım, Orhan’ın maşası olmayı kabul eder. Kasaba halkı çiftliklerden birine yapılan kundaklamayı konuşurken, Defne babasıyla yüzleşir.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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