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        Haberler Televizyon Yeşil Vadi'nin Kızı 32. bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Yeşil Vadi'nin Kızı 32. bölüm tanıtımı yayında!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 00:38
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        Yeşil Vadi'nin Kızı 32. bölüm tanıtımı yayında!
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        "SEN BU KIZIN KILINA BİLE ZARAR VEREMEZSİN!"

        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Serkan, Sermin’in ölümünden Melissa’yı sorumlu tutar. Mahinur, Melissa’yı kurtarmak için silahın önüne atlar. Serkan’ı vuran Cüneyt, Melissa ve Mahinur’un hayatını kurtarır. Ancak bu durum Görkem’i öfkelendirir. Mahinur ve Metin, Melissa’yı evlat edinebileceklerini öğrenirken, Melissa başına kötü bir şey geleceğinden endişe eder.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 32. Bölüm Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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