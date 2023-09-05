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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın 48. bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen "Yeşil Vadi'nin Kızı" adlı dizinin 48. bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:08
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        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        DNA testinin sonucunun gelmesiyle birlikte Yeşil Vadi’de farklı bir dönem başlar. Herkesin aklında “Şimdi ne olacak?” sorusu vardır. Selim, Büşra ile evlenmeyi kabul etmezken; Reyhan, Hala’nın tehdidiyle çiftliği satmaya karar verir. Babasından aldığı mektupla sarsılan Melissa, doğum günü olduğunu öğrenir. Fevzi, kızı için çok özel bir hediye hazırlar.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!

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        #Yeşil Vadinin Kızı
        #show tv
        #dizi
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