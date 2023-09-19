"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın 58'inci bölüm tanıtımı yayınlandı

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

58'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fevzi’nin Karakiraz’ı kurtarmaya çalışması Melissa’yı çok etkiler. Babasını haklı gören Defne ise ailesine sahip çıkması gerektiğini düşünür. Cüneyt’in artan öksürükleri Görkem’i endişelendirir. Seda olarak Karakiraz’a dönen Öykü’nün, Metin’e bir teklifi vardır. Defne, Büşra ve Orhan arasında yaşananları öğrenince büyük bir şok yaşar.

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Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da Show TV’de!

https://youtu.be/COcqQF83OZ4